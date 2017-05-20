ذكرت وسائل إعلام رسمية ومصادر أمنية، الأربعاء، أن مصر حجبت 21 موقعاً إلكترونياً بينها الموقع الرئيسي لتلفزيون الجزيرة ومقره قطر "وذلك لتضمينها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب".
ولم يتسن الحصول على تعليق رسمي. ولم يؤكد مسؤول من الهيئة المصرية لتنظيم الاتصالات أو ينفي الخبر، لكنه قال "معنديش معلومة، بس فيها أيه لو (الخبر) حقيقي؟ أيه المشكلة؟".
وذكر مصدر لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن من أبرز هذه المواقع الإلكترونية: "الجزيرة نت" و"قناة الشرق" و"مصر العربية" و"الشعب" و"عربي 21" و"رصد" و"حماس أون لاين".
وقالت الوكالة الرسمية: "قال مصدر أمني رفيع المستوى، إنه تم حجب 21 موقعاً إلكترونياً داخل مصر وذلك لتضمينها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب".
ونقلت عن المصدر قوله، إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة حيال هذه المواقع.
وأبلغ مصدران أمنيان وكالة رويترز للأنباء، بأن المواقع حجبت لانتمائها لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة أو لتمويل قطر لها.
وتتهم القاهرة قطر بدعم جماعة الإخوان المسلمين التي أطيح بها عن السلطة في مصر عام 2013 عندما عزل الجيش الرئيس المنتخب محمد مرسي.
لكن "مدى مصر"، وهو موقع إخباري مصري يعمل من داخل البلاد ويصف نفسه بأنه تقدمي ولا صلة له بإسلاميين أو قطر، حجب أيضاً، الأربعاء.
ولم يتسن أيضاً الدخول إلى النسخة العربية لموقع هاف بوست برغم أن النسخة الدولية كانت متاحة.
ولم تذكر المصادر الأمنية، أن "مدى مصر" و"هاف بوست" بين المواقع التي جرى حجبها. واكتفت المصادر بذكر عدد منها.
وتأتي إجراءات حجب المواقع بعد تحركات مماثلة في وقت سابق من جانب السعودية والإمارات اللتين دخلتا في حرب كلامية مع قطر وحجبتا موقع الجزيرة ومواقع أخرى.
وقالت قطر، إن متسللين بثوا تصريحات "مفبركة" لأمير البلاد ضد السياسة الخارجية الأمريكية، لكن وسائل إعلام رسمية سعودية وإماراتية بثتها برغم ذلك.
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مصر تحجب 21 موقعاً إلكترونياً بينها الجزيرة
وكالات - الشروق أونلاين
ذكرت وسائل إعلام رسمية ومصادر أمنية، الأربعاء، أن مصر حجبت 21 موقعاً إلكترونياً بينها الموقع الرئيسي لتلفزيون الجزيرة ومقره قطر "وذلك لتضمينها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب".
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ولم يتسن الحصول على تعليق رسمي. ولم يؤكد مسؤول من الهيئة المصرية لتنظيم الاتصالات أو ينفي الخبر، لكنه قال "معنديش معلومة، بس فيها أيه لو (الخبر) حقيقي؟ أيه المشكلة؟".
وذكر مصدر لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن من أبرز هذه المواقع الإلكترونية: "الجزيرة نت" و"قناة الشرق" و"مصر العربية" و"الشعب" و"عربي 21" و"رصد" و"حماس أون لاين".
وقالت الوكالة الرسمية: "قال مصدر أمني رفيع المستوى، إنه تم حجب 21 موقعاً إلكترونياً داخل مصر وذلك لتضمينها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب".
ونقلت عن المصدر قوله، إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة حيال هذه المواقع.
وأبلغ مصدران أمنيان وكالة رويترز للأنباء، بأن المواقع حجبت لانتمائها لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة أو لتمويل قطر لها.
وتتهم القاهرة قطر بدعم جماعة الإخوان المسلمين التي أطيح بها عن السلطة في مصر عام 2013 عندما عزل الجيش الرئيس المنتخب محمد مرسي.
لكن "مدى مصر"، وهو موقع إخباري مصري يعمل من داخل البلاد ويصف نفسه بأنه تقدمي ولا صلة له بإسلاميين أو قطر، حجب أيضاً، الأربعاء.
ولم يتسن أيضاً الدخول إلى النسخة العربية لموقع هاف بوست برغم أن النسخة الدولية كانت متاحة.
ولم تذكر المصادر الأمنية، أن "مدى مصر" و"هاف بوست" بين المواقع التي جرى حجبها. واكتفت المصادر بذكر عدد منها.
وتأتي إجراءات حجب المواقع بعد تحركات مماثلة في وقت سابق من جانب السعودية والإمارات اللتين دخلتا في حرب كلامية مع قطر وحجبتا موقع الجزيرة ومواقع أخرى.
وقالت قطر، إن متسللين بثوا تصريحات "مفبركة" لأمير البلاد ضد السياسة الخارجية الأمريكية، لكن وسائل إعلام رسمية سعودية وإماراتية بثتها برغم ذلك.