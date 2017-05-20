ترامب يلتقي مسؤولي الإتحاد الأوروبي في بروكسل

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رؤساء مؤسسات الإتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس، قبل قمة لزعماء حلف شمال الأطلسي (الناتو) في مقر الحلف في المدينة لاحقاً.

واستقبل دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي ترامب الذي يزور بروكسل في رابع توقف في جولته الخارجية الأولى منذ تولي المنصب.

ويرأس توسك قمم الإتحاد الأوروبي المكون من 28 دولة. كما سينضم للمحادثات رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.

كان ترامب قد عبر خلال حملته الانتخابية عن تشككه في قيمة الإتحاد الأوروبي وأثنى على قرار بريطانيا الخروج من التكتل.

وسيدعوه زعماء الإتحاد لمواصلة دعم واشنطن للتكامل في القارة الأوروبية وكذلك دعم التجارة الحرة وجهود مكافحة تغير المناخ.