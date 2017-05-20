تمكنت مفرزة تابعة للجيش الشعبي الوطني، الخميس، من القضاء على إرهابي بآقبو في ولاية بجاية، إثر كمين بمنطقة آلما.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن الإرهابي المقضي عليه، يدعى "ل.فريد" ويكنى بـ"عبد الوهاب أبو يحي".
وأضاف المصدر بأنه تم إثر هذه العملية استرجاع مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة.
من جهة أخرى، تمكنت قوات الجيش، من إلقاء القبض على إرهابي آخر بولاية غرداية، يدعى "ز.سعيد"، مبحوث عنه منذ سنة 1993.
كما دمرت مفرزتان بكل من باتنة وتبسة، 11 مخبأ ولغمين تقليديي الصنع.
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القبض على آخر بغرداية
القضاء على إرهابي ببجاية
الشروق أون لاين
تمكنت مفرزة تابعة للجيش الشعبي الوطني، الخميس، من القضاء على إرهابي بآقبو في ولاية بجاية، إثر كمين بمنطقة آلما.
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وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن الإرهابي المقضي عليه، يدعى "ل.فريد" ويكنى بـ"عبد الوهاب أبو يحي".
وأضاف المصدر بأنه تم إثر هذه العملية استرجاع مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة.
من جهة أخرى، تمكنت قوات الجيش، من إلقاء القبض على إرهابي آخر بولاية غرداية، يدعى "ز.سعيد"، مبحوث عنه منذ سنة 1993.
كما دمرت مفرزتان بكل من باتنة وتبسة، 11 مخبأ ولغمين تقليديي الصنع.