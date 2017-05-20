مدير المؤسسة الاقتصادية لإنجاز وتسير أسواق الجملة للخضر والفواكه: أسعار الخضر والفواكه ستكون معقولة في رمضان

أوضح المدير العام للمؤسسة العمومية الاقتصادية لإنجاز وتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه عبد العزيز خطابي، أن برنامج التنمية ينص على تعزيز شبكة أسواق الجملة 48 الموجودة عبر الوطن بـ8 أسواق جديدة، حسب المعايير الدولية وبمساحة مضاعفة للحالية وتمكن المتعاملين الاقتصاديين من ممارسة نشاطهم في أحسن الظروف مؤكدا على توفر الخضر والفواكه الموسمية بأسعار معقولة خلال شهر رمضان.

وقال المدير العام لمؤسسة "ماغرو" عبد العزيز خطابي خلال استضافته في برنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى "إن الخضر والفواكه الموسمية متوفرة وبأسعار معقولة وأسواق الجملة القديمة تزود يوميا بالمنتوجات والأسعار بها في متناول الجميع وكمثال ذكر سوق حطاطبة " ولاية تيبازة" وكذا سوق الكاليتوس بولاية الجزائر.

كما كشف ضيف الأولى عن دخول أول سوق جملة بولاية سطيف حيز الخدمة عما قريب، مؤكدا أن هذه السوق توفر أكثر من 2500 منصب شغل وتسير حسب القوانين المعمول بها وفقا للمراسيم التي تنظم النشاط التجاري "تجارة الجملة".

وأشار المتحدث إلى أن "هذه السوق ستحول فيها النفايات من طرف مؤسسات متخصصة لتوليد الطاقة الكهربائية وتستغلها المحلات الموجودة لتشغيل بعض التجهيزات في الموقع.

وكشف مدير عام مؤسسة "ماغرو" أن "كل أسواق الجملة القديمة قد ثبتت فيها أجهزة تبريد والمربعات تم تكييفها بمراوح حديثة يتسرب منها بخار يسمح بانتعاش المنتجات.

وأكد عبد العزيز خطابي أن "سوق الجملة الجديد بعين الدفلى ستدخل الخدمة بعد تهيئة محيطه وتبقى 6 أسواق من ضمن الـ8 ومن الأسواق الجديدة التي هي في طور الإنجاز وتوجد في كل من قالمة، معسكر، عين وسارة" ولاية الجلفة" وورقلة ونسبة الأشغال بها وصلت إلى 65 % أما سوقي واد العثمانية" بولاية ميلة وبسكرة فسينطلقان في الإنجاز عند توفر التمويل.