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مدير المؤسسة الاقتصادية لإنجاز وتسير أسواق الجملة للخضر والفواكه:
أسعار الخضر والفواكه ستكون معقولة في رمضان
أوضح المدير العام للمؤسسة العمومية الاقتصادية لإنجاز وتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه عبد العزيز خطابي، أن برنامج التنمية ينص على تعزيز شبكة أسواق الجملة 48 الموجودة عبر الوطن بـ8 أسواق جديدة، حسب المعايير الدولية وبمساحة مضاعفة للحالية وتمكن المتعاملين الاقتصاديين من ممارسة نشاطهم في أحسن الظروف مؤكدا على توفر الخضر والفواكه الموسمية بأسعار معقولة خلال شهر رمضان.
وقال المدير العام لمؤسسة "ماغرو" عبد العزيز خطابي خلال استضافته في برنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى "إن الخضر والفواكه الموسمية متوفرة وبأسعار معقولة وأسواق الجملة القديمة تزود يوميا بالمنتوجات والأسعار بها في متناول الجميع وكمثال ذكر سوق حطاطبة " ولاية تيبازة" وكذا سوق الكاليتوس بولاية الجزائر.
كما كشف ضيف الأولى عن دخول أول سوق جملة بولاية سطيف حيز الخدمة عما قريب، مؤكدا أن هذه السوق توفر أكثر من 2500 منصب شغل وتسير حسب القوانين المعمول بها وفقا للمراسيم التي تنظم النشاط التجاري "تجارة الجملة".
وأشار المتحدث إلى أن "هذه السوق ستحول فيها النفايات من طرف مؤسسات متخصصة لتوليد الطاقة الكهربائية وتستغلها المحلات الموجودة لتشغيل بعض التجهيزات في الموقع.
وكشف مدير عام مؤسسة "ماغرو" أن "كل أسواق الجملة القديمة قد ثبتت فيها أجهزة تبريد والمربعات تم تكييفها بمراوح حديثة يتسرب منها بخار يسمح بانتعاش المنتجات.
وأكد عبد العزيز خطابي أن "سوق الجملة الجديد بعين الدفلى ستدخل الخدمة بعد تهيئة محيطه وتبقى 6 أسواق من ضمن الـ8 ومن الأسواق الجديدة التي هي في طور الإنجاز وتوجد في كل من قالمة، معسكر، عين وسارة" ولاية الجلفة" وورقلة ونسبة الأشغال بها وصلت إلى 65 % أما سوقي واد العثمانية" بولاية ميلة وبسكرة فسينطلقان في الإنجاز عند توفر التمويل.
مصباح - عنابة -الجزائر2017/05/25 على 12:401
قبل يوم من حلول رمضان المعظم التهبت الاسعار وتضاعفت
قبل يومان فقط كان سعر السلاطة لا يتجاوز 40دج بيع هذا اليوم بثمانون دينار80دج ؟؟
ماذا تغير حتى تتضاعف الاسعار؟
اين الحكومة لكي تراقب الاسعار وتحمي المواطن من هؤلاء المجرمون الذين لا يعرفون معنى للرحمة ولا لحرمة شهر العبادة.
واين رجال الدين والامة ليركزوا على هذه الافة التي كلما حل موسم للعبادة الا وارتفعت في الاسعار .
الغريب ان المساجد تضاعف روادها والكثير منهم من يمتهن التجارة(عفوا الاحتكار)
وفي الاخير نقول شكرا لموقع الجريدة الذي سمح لنا ابدا
مصباح - عنابة -الجزائر2017/05/25 على 12:472
علينا بمراجعة مفاهيم ديننا الحنيف دين الرحمة والتغافر والتازر .الغريب نسمع الخطب التي تنهى عن الاحتكار والغش ونقرا الايات التي تحرم السرقة والكذب ولكننا نفعل عكس ذلك
هناك مشكلة فكرية في ذهننا يجب على علماء الاجتماع دراستها ,لاننا شعب غريب
عند الشعوب التي نتهمها بالكفر تخفض من اسعار السلع الاكثر استهلاكا كي يستطيع الفقير مشاركة الغني بفرحة ذلك الموسم.ولكن عندنا تتضاعف الاسعار ولا من رقيب ولا حسيب
يقال ما يوزع بالسلطان لا يوزع بالقران ,لهذا ننتظر قراراتكم يا معالي الوزير الاول ,مع تقديم مباركتنا