ورصدت كاميرا مراقبة، الرجل وهو يقترب من المسجد ثم يشعل النار في بابه، في حوالي الساعة الثالثة فجراً، قبل أن يفر راكضاً.
وكان الرجل قد ترك زجاجة بها سائل، قرب المسجد، ثم عاد وأضرم النار فيها.
وتحدثت وسائل إعلام بريطانية، عن هذه الحادثة ووصفتها بجريمة كراهية تستهدف الجالية المسلمة، التي أعلنت تضامنها مع ضحايا اعتداء مانشستر الذي أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم أطفال وإصابة 62 آخرين وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
من جانبه، أعرب عضو في اللجنة الخاصة في المسجد يدعى حمد إرفاني، عن غضبه من الواقعة، قائلاً: "بالطبع ما حدث مرتبط بهجوم مانشستر، لكنني أتمنى أن يعلم الجميع أن الهجوم كان على يد أشخاص بربريين هاجموا أبرياء".
وتابع: "ما حدث للمسجد أمر مقزز، فالمسجد يعلم الناس التعايش بسلام وتناغم"، وفق ما ذكر موقع صحيفة تليغراف.
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بعد ساعات من اعتداء مانشستر
هجوم "مقزز" يستهدف مسجداً في أولدهام البريطانية
الشروق أونلاين - وكالات
أشعل رجل مجهول النار في مسجد في مدينة أولدهام البريطانية، بعد ساعات من الاعتداء الذي استهدف قاعة "مانشستر أرينا"، ليل الاثنين-الثلاثاء، حسب ما نقل موقع قناة "سكاي نيوز عربية"، الخميس.
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ورصدت كاميرا مراقبة، الرجل وهو يقترب من المسجد ثم يشعل النار في بابه، في حوالي الساعة الثالثة فجراً، قبل أن يفر راكضاً.
وكان الرجل قد ترك زجاجة بها سائل، قرب المسجد، ثم عاد وأضرم النار فيها.
وتحدثت وسائل إعلام بريطانية، عن هذه الحادثة ووصفتها بجريمة كراهية تستهدف الجالية المسلمة، التي أعلنت تضامنها مع ضحايا اعتداء مانشستر الذي أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم أطفال وإصابة 62 آخرين وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
تغريدة
تغريدة
من جانبه، أعرب عضو في اللجنة الخاصة في المسجد يدعى حمد إرفاني، عن غضبه من الواقعة، قائلاً: "بالطبع ما حدث مرتبط بهجوم مانشستر، لكنني أتمنى أن يعلم الجميع أن الهجوم كان على يد أشخاص بربريين هاجموا أبرياء".
وتابع: "ما حدث للمسجد أمر مقزز، فالمسجد يعلم الناس التعايش بسلام وتناغم"، وفق ما ذكر موقع صحيفة تليغراف.
تغريدة
وتواصل الشرطة البحث عن الرجل المجهول، فيما أكدت تصريحات مسؤولين في الشرطة، أن الهجوم على المسجد "غير مقبول" وأن الجميع في أولدهام "سيقفون جنباً إلى جنب مع الأشخاص الذين يلجأون للمسجد للعبادة".