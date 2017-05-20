سطرت مؤسسة رفع ونقل وجمع النفايات المنزلية لولاية الجزائر "اكسترانات"، برنامجا استثنائيا لشهر رمضان، يتضمن تجنيد أكثر من 5200 عون وإطار، إلى جانب 400 شاحنة، لرفع أكثر من 3000 طن من النفايات خلال شهر رمضان، أي بزيادة 100 بالمائة مقارنة بالأيام العادية.
وكشف المدير العام لمؤسسة اكسترانات في تصريح لـ"الشروق"، انه تم وضع برنامج خاص بشهر رمضان الذي يتزامن مع موسم الاصطياف، من خلال تجنيد أكثر من 5200 عون وإطار بالمؤسسة، وتدعيم وحداتها بـ 50 شاحنة جديدة، من أجل السهر على تنظيف كافة الأحياء والبلديات الـ 31 التي تدخل في نطاق صلاحيات المؤسسة، سيما وانه كمية النفايات المتراكمة تقفز من 1000 طن في الأيام العادية، إلى 3000 طن خلال أيام الشهر الفضيل.
وحسب دراسة أعدتها المؤسسة، فإن كل شخص يخلف خلال شهر رمضان ما بين 1.2 إلى 1.4 كلغ من النفايات، فهو رقم كبير، خاصة وأن الكمية الكبيرة من النفايات عبارة عن أطباق كاملة ومأكولات، على غرار الخضر والفواكه وغيرها، نظرا لارتفاع مؤشرات الاستهلاك وسرعة تلف الخضر والفواكه، مشيرا أنه بناء وضع مخطط استشرافي لاحتواء كل ما يتعلق بالصالح العام وتوفير كافة الوسائل اللازمة.
وأضاف ذات المتحدث، أنه تم تسطير خطة لتكثيف عدد الدوريات إلى الأحياء والشوارع تصل إلى أربع مرات في اليوم، من اجل تفادي تراكم أكياس القمامة على مستوى الحاويات، مع تغيير أوقات العمل تماشيا ما الفترات التي تسجل فيها عملية التخلص من النفايات، حيث تكون الدورية الأولى في حدود الساعة الرابعة صباحا وأخرى بعد الإفطار، ناهيك عن دوريتين تعديليتين خلال فترات النهار.
وأردف المسؤول ذاته، أن البرنامج الجديد سيمتد طيلة فترات موسم الاصطياف، ودعم التدخلات وتعزيزها عبر كافة المرافق العمومية والترفيهية والشواطئ، من اجل السهر على راحة المواطنين، خاصة وأن أكثر من 4 ملايين مواطن يتوزع عبر هذه البلديات، كاشفا عن برنامج تحسيسي كبير تقوم به مصلحة الاتصال من أجل توعية المواطنين بضرورة عقلنة الاستهلاك والتحسيس بأهمية الفرز الانتقائي للنفايات واحترام أفوات الرمي
وخصصت المؤسسة ست فرق تفتيش تعمل على تفقد الأحياء والشوارع، من اجل التبليغ عن كل أمر غير عادي، أو تحديد التزام العمال بتنظيم كافة المحاور من عدمه والعمل على تنفيذ كافة البرامج.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
شارك برأيك
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
الأكثر تفاعلا
1ربراب: توظيف الطلبة المتفوقين بالجامعات في مجمّع "سيفيتال"
2"مير" بسطيف يطلب رشوة من أفقر امرأة في بلديته
3مراهق يزهق روح أب لطفلين في الثنية ببومرداس
4موظف يتزعم عصابة لتزوير وثائق الوزارات والشهادات المدرسية
5موظفون متهمون بنهب مليار سنتيم في رحلات وهمية للطلبة بتلمسان
Français English
الرأي
سلطان بركاني
عندما تتحرّك فطرة الخير في النّفوس
عمار يزلي
من بني ويوي إلى بني نونو
جمال لعلامي
جدّهن جدّ.. وهزلهن جدّ!
رشيد ولد بوسيافة
المهنة وزير!
حبيب راشدين
عدوانية المحور الفرنسي ـ المغربي
جمال لعلامي
تخلاط وتخياط!
قادة بن عمار
هل تعرفون هيثم؟!
سليم قلالة
المُتَعفِّفون
جمال لعلامي
أيها النواب.. "عوموا بحوايجكم"!
صالح عوض
صخرة القدس عصية
الفيديو
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
فرق تفتيش وأربع تدخلات يوميا لتنظيف المحيط
5200 عون لرفع 3 ألاف طن من النفايات بالعاصمة في رمضان
سعيد باتول
صحافي بجريدة الشروق مكلف بالشؤون المحلية
سطرت مؤسسة رفع ونقل وجمع النفايات المنزلية لولاية الجزائر "اكسترانات"، برنامجا استثنائيا لشهر رمضان، يتضمن تجنيد أكثر من 5200 عون وإطار، إلى جانب 400 شاحنة، لرفع أكثر من 3000 طن من النفايات خلال شهر رمضان، أي بزيادة 100 بالمائة مقارنة بالأيام العادية.
تغطيات ذات صلة
5200 عون لرفع 3 ألاف طن من النفايات بالعاصمة في رمضان
أسعار الخضر والفواكه ستكون معقولة في رمضان
القضاء على إرهابي ببجاية
احتجاجات السكان لم تشفع لهم لإخراجهم من التخلف
موظفون متهمون بنهب مليار سنتيم في رحلات وهمية للطلبة بتلمسان
وكشف المدير العام لمؤسسة اكسترانات في تصريح لـ"الشروق"، انه تم وضع برنامج خاص بشهر رمضان الذي يتزامن مع موسم الاصطياف، من خلال تجنيد أكثر من 5200 عون وإطار بالمؤسسة، وتدعيم وحداتها بـ 50 شاحنة جديدة، من أجل السهر على تنظيف كافة الأحياء والبلديات الـ 31 التي تدخل في نطاق صلاحيات المؤسسة، سيما وانه كمية النفايات المتراكمة تقفز من 1000 طن في الأيام العادية، إلى 3000 طن خلال أيام الشهر الفضيل.
وحسب دراسة أعدتها المؤسسة، فإن كل شخص يخلف خلال شهر رمضان ما بين 1.2 إلى 1.4 كلغ من النفايات، فهو رقم كبير، خاصة وأن الكمية الكبيرة من النفايات عبارة عن أطباق كاملة ومأكولات، على غرار الخضر والفواكه وغيرها، نظرا لارتفاع مؤشرات الاستهلاك وسرعة تلف الخضر والفواكه، مشيرا أنه بناء وضع مخطط استشرافي لاحتواء كل ما يتعلق بالصالح العام وتوفير كافة الوسائل اللازمة.
وأضاف ذات المتحدث، أنه تم تسطير خطة لتكثيف عدد الدوريات إلى الأحياء والشوارع تصل إلى أربع مرات في اليوم، من اجل تفادي تراكم أكياس القمامة على مستوى الحاويات، مع تغيير أوقات العمل تماشيا ما الفترات التي تسجل فيها عملية التخلص من النفايات، حيث تكون الدورية الأولى في حدود الساعة الرابعة صباحا وأخرى بعد الإفطار، ناهيك عن دوريتين تعديليتين خلال فترات النهار.
وأردف المسؤول ذاته، أن البرنامج الجديد سيمتد طيلة فترات موسم الاصطياف، ودعم التدخلات وتعزيزها عبر كافة المرافق العمومية والترفيهية والشواطئ، من اجل السهر على راحة المواطنين، خاصة وأن أكثر من 4 ملايين مواطن يتوزع عبر هذه البلديات، كاشفا عن برنامج تحسيسي كبير تقوم به مصلحة الاتصال من أجل توعية المواطنين بضرورة عقلنة الاستهلاك والتحسيس بأهمية الفرز الانتقائي للنفايات واحترام أفوات الرمي
وخصصت المؤسسة ست فرق تفتيش تعمل على تفقد الأحياء والشوارع، من اجل التبليغ عن كل أمر غير عادي، أو تحديد التزام العمال بتنظيم كافة المحاور من عدمه والعمل على تنفيذ كافة البرامج.