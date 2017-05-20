حلف الناتو ينضم للتحالف الدولي ضد "داعش"

أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، الخميس، انضمام الناتو، للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، دون المشاركة في القتال.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستولتنبرغ، في مقر الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل، في إطار قمة رؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي، المرتقب عقدها في وقت لاحق من اليوم بمشاركة زعماء 28 عضواً في الحلف.

وأوضح أن مساهمة الناتو في مكافحة الإرهاب، وتقاسم أعباء زيادة الإنفاق العسكري، تأتي على رأس جدول أعمال مباحثات القادة في القمة.

وقال إن القمة ستشهد توقيع خطة عمل متعلقة بأنشطة الناتو بخصوص مكافحة الإرهاب.

وأضاف أن انضمام الناتو لقوات التحالف سيعزز التنسيق داخل التحالف، وسيكون بمثابة رسالة قوية تؤكد على الحزم في مكافحة الإرهاب.

وأكد ستولتنبرغ، أنه سوف يتم إنشاء وحدة خاصة للاستخبارات في مقر الناتو فيما يخص المقاتلين الأجانب الإرهابيين، وفي الوقت نفسه سيتم تعيين منسق لتنظيم أنشطة مكافحة الإرهاب.

وأضاف أن الناتو سيساهم في مكافحة الإرهاب "دون قتال"، وسيقوم بتدريب القوات المحلية، وتعزيز نظام التحذير المبكر "أواكس" في إطار محاربة "داعش".