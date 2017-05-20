مقتل أربعة من القوات المصرية في هجومين في سيناء

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر أمنية قولها، إن أربعة من قوات الأمن المصرية قتلوا، الخميس، في هجومين في محافظة شمال سيناء التي ينشط فيها إسلاميون متشددون موالون لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وقال مصدر، إن ثلاثة من القتلى سقطوا في انفجار استهدف مدرعة غربي مدينة رفح التي تقع على الحدود مع قطاع غزة الفلسطيني، بينما سقط الرابع وهو أمين شرطة في هجوم بالرصاص في مدينة العريش عاصمة المحافظة.

وأضاف أن مهاجمي أمين الشرطة لاذوا بالفرار.

ويوم الأحد، قتل ضابط برتبة مقدم وأصيب ثلاثة مجندين في انفجار في مدرعة كانت تنفذ مهمة أمنية في منطقة الحسنة وسط المحافظة.

ومنذ نحو أربع سنوات كثف المتشددون هجماتهم على الجيش والشرطة في شمال سيناء وقتلوا مئات من أفرادهما كما أعلنوا البيعة لـ"داعش" في 2014. ويقول الجيش، إنه قتل المئات منهم في حملة تشارك فيها الشرطة.