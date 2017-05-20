15 وزيرا يغادرون هذه التشكيلة الجديدة لحكومة تبون

أزاح رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الخميس، الستار عن تشكيلة الحكومة الجديدة، التي تضمنت إنهاء مهام وزراء من حكومة عبد المالك سلال السابقة، والإبقاء على آخرين بمناصبهم، كما دخلت أسماء جديدة الطاقم الوزاري منها ولاة ورؤساء مؤسسات عمومية.

وحمل التغيير الحكومي الجديد، حسب بيان لرئاسة الجمهورية، إنهاء مهام وزراء ويتعلق الأمر بوزير الطاقة، نور الدين بوطرفة ووزير الصناعة، عبد السلام بوشوارب، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، ووزير الفلاحة، عبد السلام شلغوم، وكذا ووزير الاتصال، حميد قرين، ووزير السياحة، عبد الوهاب نوري، ووزير الصحة والسكان، عبد المالك بوضياف، ووزيرة التضامن والأسرة، مونية مسلم، والوزيرة المنتدبة للسياحة عائشة طاغابو، ووزير العمل، محمد الغازي، ووزير المالية، حاجي بابا عمي، والوزير المنتدب المكلف بالإقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية، المعتصم بوضياف، ووزير الموارد المائية، عبد القادر واعلي، ووزير النقل والأشغال العمومية، بوجمعة طلعي، ووزير مدير ديوان الوزير الأول، مصطفى رحيال.

وأبقى رئيس الجمهورية، على وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، والطيب لوح وزيرا للعدل، ونورية بن غبريط وزيرة للتربية، بالإضافة إلى محمد عيسى وزيرا للشؤون الدينية، والطيب زيتوني وزيرا للمجاهدين، وعز الدين ميهوبي وزيرا للثقافة، وكذا الهادي ولد على وزيرا للشباب والرياضة، والطاهر حجار وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وهدى فرعون وزيرة لتكنولوجيات الإتصال، وعبد القادر مساهل، وزيرا للشؤون الخارجية، وغنية إيداليا وزيرة للتضامن والأسرة وقضايا المرأة.

وعيّن رئيس الجمهورية والي ولاية وهران، عبد الغاني زعلان، وزيرا للنقل والأشغال العمومية ووالي ولاية عنابة، يوسف شرفة، وزيرا للسكن والعمران، ووالي البليدة، عبد القادر بوعرقي، وزيرا للفلاحة، كما تم تعيين جمال كعوان وزيرا للاتصال، جمال كعوان الذي يشغل منصب مدير وكالة النشر والاتصال، وتعيين بدة محجوب وزيرا للصناعة والمناجم، ومدير شركة سونلغاز، مصطفى قيتوني وزيرا للطاقة، كما تم تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أونساج"، مراد زمالي، في منصب وزير للعمل والضمان الإجتماعي.

كما تم تعيين المدير العام للضرائب، عبد الرحمان راوية، وزيرا للمالية، ووالي تلمسان، ساسي أحمد وزيرا للتجارة، حسين نسيب وزيرا للموارد المائية.

وعيّن رئيس الجمهورية، الصحافية، فاطمة الزهراء زرواطي وزيرة للبيئة والطاقات المتجددة، ومختار حزبلاوي، وزيرا للصحة والسكان، ومسعود بن عقون وزيرا للسياحة.

أعضاء الحكومة الجديدة:

- وزير أول: عبد المجيد تبون

- نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي: أحمد قايد صالح

- وزير الشؤون الخارجية: عبد القادر مساهل

- وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم: نور الدين بدوي

- وزير العدل حافظ الأختام: الطيب لوح

- وزير المالية: عبد الرحمان راوية

- وزير الطاقة: مصطفى قيطوني

- وزير المجاهدين: الطيب زيتوني

- وزير الشؤون الدينية والأوقاف: محمد عيسى

- وزيرة التربية الوطنية: نورية بن غبريط

- وزير التعليم العالي والبحث العلمي: الطاهر حجار

- وزير التكوين والتعليم المهنيين: محمد مباركي

- وزير الثقافة: عز الدين ميهوبي

- وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة: هدى إيمان فرعون

- وزير الشباب والرياضة: الهادي ولد علي

- وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة: غنية الدالية

- وزير الصناعة والمناجم: محجوب بدة

- وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري: عبد القادر بوعزقي

- وزير السكن والعمران والمدينة: يوسف شرفة

- وزير التجارة: أحمد ساسي

- وزير الاتصال: جمال كعوان

- وزير الأشغال العمومية والنقل: عبد الغاني زعلان

- وزير الموارد المائية: حسين نسيب

- وزير السياحة والصناعات التقليدية: مسعود بن عقون

- وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات: البروفيسور مختار حزبلاوي

- وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي: مراد زمالي

- وزير العلاقات مع البرلمان: الطاهر خاوة

- وزيرة البيئة والطاقات المتجددة: فاطمة الزهراء زرواطي

من جهة اخرى وطبقا للمادة 92 الفقرة السادسة من الدستور عين رئيس الجمهورية أيضا، أحمد نوي وزيرا أمينا عاما للحكومة.