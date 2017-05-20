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15 وزيرا يغادرون
هذه التشكيلة الجديدة لحكومة تبون
أزاح رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الخميس، الستار عن تشكيلة الحكومة الجديدة، التي تضمنت إنهاء مهام وزراء من حكومة عبد المالك سلال السابقة، والإبقاء على آخرين بمناصبهم، كما دخلت أسماء جديدة الطاقم الوزاري منها ولاة ورؤساء مؤسسات عمومية.
وحمل التغيير الحكومي الجديد، حسب بيان لرئاسة الجمهورية، إنهاء مهام وزراء ويتعلق الأمر بوزير الطاقة، نور الدين بوطرفة ووزير الصناعة، عبد السلام بوشوارب، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، ووزير الفلاحة، عبد السلام شلغوم، وكذا ووزير الاتصال، حميد قرين، ووزير السياحة، عبد الوهاب نوري، ووزير الصحة والسكان، عبد المالك بوضياف، ووزيرة التضامن والأسرة، مونية مسلم، والوزيرة المنتدبة للسياحة عائشة طاغابو، ووزير العمل، محمد الغازي، ووزير المالية، حاجي بابا عمي، والوزير المنتدب المكلف بالإقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية، المعتصم بوضياف، ووزير الموارد المائية، عبد القادر واعلي، ووزير النقل والأشغال العمومية، بوجمعة طلعي، ووزير مدير ديوان الوزير الأول، مصطفى رحيال.
وأبقى رئيس الجمهورية، على وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، والطيب لوح وزيرا للعدل، ونورية بن غبريط وزيرة للتربية، بالإضافة إلى محمد عيسى وزيرا للشؤون الدينية، والطيب زيتوني وزيرا للمجاهدين، وعز الدين ميهوبي وزيرا للثقافة، وكذا الهادي ولد على وزيرا للشباب والرياضة، والطاهر حجار وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وهدى فرعون وزيرة لتكنولوجيات الإتصال، وعبد القادر مساهل، وزيرا للشؤون الخارجية، وغنية إيداليا وزيرة للتضامن والأسرة وقضايا المرأة.
وعيّن رئيس الجمهورية والي ولاية وهران، عبد الغاني زعلان، وزيرا للنقل والأشغال العمومية ووالي ولاية عنابة، يوسف شرفة، وزيرا للسكن والعمران، ووالي البليدة، عبد القادر بوعرقي، وزيرا للفلاحة، كما تم تعيين جمال كعوان وزيرا للاتصال، جمال كعوان الذي يشغل منصب مدير وكالة النشر والاتصال، وتعيين بدة محجوب وزيرا للصناعة والمناجم، ومدير شركة سونلغاز، مصطفى قيتوني وزيرا للطاقة، كما تم تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أونساج"، مراد زمالي، في منصب وزير للعمل والضمان الإجتماعي.
كما تم تعيين المدير العام للضرائب، عبد الرحمان راوية، وزيرا للمالية، ووالي تلمسان، ساسي أحمد وزيرا للتجارة، حسين نسيب وزيرا للموارد المائية.
وعيّن رئيس الجمهورية، الصحافية، فاطمة الزهراء زرواطي وزيرة للبيئة والطاقات المتجددة، ومختار حزبلاوي، وزيرا للصحة والسكان، ومسعود بن عقون وزيرا للسياحة.
أعضاء الحكومة الجديدة:
- وزير أول: عبد المجيد تبون
- نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي: أحمد قايد صالح
- وزير الشؤون الخارجية: عبد القادر مساهل
- وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم: نور الدين بدوي
- وزير العدل حافظ الأختام: الطيب لوح
- وزير المالية: عبد الرحمان راوية
- وزير الطاقة: مصطفى قيطوني
- وزير المجاهدين: الطيب زيتوني
- وزير الشؤون الدينية والأوقاف: محمد عيسى
- وزيرة التربية الوطنية: نورية بن غبريط
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي: الطاهر حجار
- وزير التكوين والتعليم المهنيين: محمد مباركي
- وزير الثقافة: عز الدين ميهوبي
- وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة: هدى إيمان فرعون
- وزير الشباب والرياضة: الهادي ولد علي
- وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة: غنية الدالية
- وزير الصناعة والمناجم: محجوب بدة
- وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري: عبد القادر بوعزقي
- وزير السكن والعمران والمدينة: يوسف شرفة
- وزير التجارة: أحمد ساسي
- وزير الاتصال: جمال كعوان
- وزير الأشغال العمومية والنقل: عبد الغاني زعلان
- وزير الموارد المائية: حسين نسيب
- وزير السياحة والصناعات التقليدية: مسعود بن عقون
- وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات: البروفيسور مختار حزبلاوي
- وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي: مراد زمالي
- وزير العلاقات مع البرلمان: الطاهر خاوة
- وزيرة البيئة والطاقات المتجددة: فاطمة الزهراء زرواطي
من جهة اخرى وطبقا للمادة 92 الفقرة السادسة من الدستور عين رئيس الجمهورية أيضا، أحمد نوي وزيرا أمينا عاما للحكومة.
02017/05/25 على 14:571
Vive BENFHABRIT
02017/05/25 على 14:582
وماذا عن التكوين المهني?
يوغورطا - numidia2017/05/25 على 15:053
تغيير حكومي يكرس الجهوية بالمعنى التام للكلمة
مصرف عباس - الجزائر2017/05/25 على 15:104
لمادا لم يغير وزير العدالة الغير العادلة
Abouhom - Ayn allah2017/05/25 على 15:105
الاتصالات السلكية و اللا سلكية هي تسمية كانت موجودة في القرن الماضي قبل الأنترنت.
فرماش2017/05/25 على 15:156
اين ذهب احسن وزير *رمطان لعمامرة*ولماذا تم تغييره او انهاء مهامه ولم يتم انهاء مهام كل من وزير العدل ووزير الدين الذان لا يفقهان شيئا لا في الدين ولا في العدالة ...يتركون * الخردة *وينهون مهام الكفاءات ....
الونشريسي2017/05/25 على 15:58
رمظان لعمامرة سوف يكون رئيس في 2019
جمال - الجزائر2017/05/25 على 15:52
و الله عندك حق أخي رمطان لعمامرة أحسن وزير بالنسبة للدبلوماسية الجزائرية و الحمد لله لم ينهوا مهام عبد القادر مساهل الذي هو الآخر له دبلوماسية لتمثيل الجزائر في المحافل الدولية.
العباسي - الجزائر ارض الل2017/05/25 على 15:177
بتوفيق ان شاء الله
Sniper Dz2017/05/25 على 15:188
لماذا أنهى مهام لعمامرة!!!!
الونشريسي2017/05/25 على 16:00
لعمامرة رئيس في 2019
RACHIDA - blad miki2017/05/25 على 15:219
wache tebedle kayen ghir kedim nahi wali diro wazir yakhi bled lah yester wache raho jay
المولودي - الجزائر2017/05/25 على 15:2210
فقدنا الأمل و ننتظر الفرج من الله فقط
02017/05/25 على 15:2411
el hadj moussa moussa el hadj
kamal - dz fr2017/05/25 على 15:2812
امنية واحدة لم تتحقق دهاب وزيرة التجهيل الوطني نورية بن....
نجلاء - بسكرة2017/05/25 على 15:3913
أحسن خبر قرأته اليوم مغادرة بوطرفة (على رأي اخوانا المصريين يافرحة ما تمت خادها الغراب وطار)
وكان الأولى مغادرة وزيرة التربية ايضا ووزير الشباب والرياضة
لكن أظن انو رمطان لعمامرة مايستاهلش يغادر منصبه.
شعبي2017/05/25 على 15:4014
حكومة لا حدث ..نفس اللوجوه لن يقدموا شيئا عينوا حسب الولاء والطاعة والجهة ..لماذا تم التخلي وابعاد كفاءة مثل وزير الخارجية *رمطان لعمامرة*الديبلوماسي المحنك والمثقف؟؟؟ وابقاء الخردة الذين لا ثقافة لهم الا كللمات بالفرنسية يرددونها دائما ...
عمر - الجزائر2017/05/25 على 15:4315
اللهم وفق الجميع في أداء مهامهم و اجعل الخير و الأمن و الأمان و الرخاء والازدهار في البلاد.
02017/05/25 على 15:4916
بقاء بن عيسى و بن غبريط بمنصبهما يعني ان الحكومه لم تتغير و العقليه هي نفسها و تبون او سلال هما وجهان لعمله واحده
باختصار لاحدث
معلق2017/05/25 على 15:4917
كل تعينات الوزراء تقريبا في المستوى ماعدا وزير الرياضة الهادي ولد علي لايصلح لتقلد مهام وزير لانه ضعيف في التسيير
الصحراوي2017/05/25 على 15:5018
أين لعمامرة و لماذا لم يتم إنهاء وزيرة التربية
Mohamed - Tapis Rouge2017/05/25 على 15:5219
سؤال هل عبد القادر مساهل في مستوى Ramtane Lamamra الخارجية مهمة تعطى un renard
مساهل ماعندوش CV claire.
لان Ramtane Lamamra هل يوجده 2019 رئيس
على حساب فهتي مساهل ne fait pas le poids , مع Ramtane والله اعلم
لكن ليست هي الحكومة التى أنتظرها باغي des gens compétents خدمت تبان في أشهر القاليلة ناس جدد
ماشي مير برفي وزير و CV zéro
doctorat en économie et finance
Doctorat en Relations internationales
Économie de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie
وينتا 2050م
شعبي2017/05/25 على 15:5720
هل مساهل احسن وافضل من *لعمامرة *؟لا والف لا..فلماذا تم ابعاده عجبا يبعدون الكفاءات ويتركون الرداءة والخردة ....والله دوخ في هذا البلد .....ان كانت لكم مصداقية قولوا لنا لماذا تم ابعاد * ..لعمامرة*الوزير الوحيد الذي كان ينطبق عليه ااسم وزير ..اما البقية .فلا شيء ؟
sahraoui - oued souf/alger2017/05/25 على 15:5721
تغيير في الاسماء وفقط وتداول على الكراسي ,وليس تغيير في السياسات التي اثبتت فشلها الى ان يرث الله الارض وما عليها
amine 31 - algérie- oran2017/05/25 على 15:5922
لمطار عمامرة ...يطرح علامة إستفهام...
djazairi - elghorba2017/05/25 على 16:0123
وبنت غبريط ???( عندها سبع أرواح ??? اضن ان تصريحات رمظان عمامرة بشاءن الرئيس الفرنسي عندما قال ماكرون صديق الجزائر هي من عجلت بسقوطه
amine 31 - algérie- oran2017/05/25 على 16:0224
أظف إلى دالك ...أين ماكرون الجزائر.........أين الكفاءات الشابة ...أين سمع صوتك
+++++++2017/05/25 على 16:0425
ليس لنا أن نقول إلا : ربّي يوفقهم و يعينهم للخير .. و حنا ربّي يهدينا و يلطف بينا كمجتمع