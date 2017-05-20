بدأت بضبط قوائم القراء في صلاة التراويح برنامج ثري ومتنوع لمديرية الشؤون الدينية لشهر رمضان بورقلة

استعدادا لشهر رمضان المعظم، سطرت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بورقلة برنامجا متنوعا يتناسب وعظمة هذا الشهر الفضيل، حيث كشف المدير الولائي للشؤون الدينية والأوقاف، أن البرنامج يشتمل على مجموعة من المحاور وتجسيدها يكون بتوجيهات وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى من أجل تكثيف النشاطات المسجدية.

ومن ضمن هذه المحاور منها تنويع النشاط المسجدي من خلال تكثيف الدروس بمساجد الولاية والتركيز على مجموعة من المواضيع التي تعالج أمور الدين والدنيا، والحرص على أن يتطرق الأئمة إلى محاربة الآفات الاجتماعية والظواهر السلبية التي يعيشها المجتمع الجزائري والمجتمع الورقلي بصفة أخص في هذا الشهر الفضيل.

حيث تعمل المديرية على هذا المحور من خلال إعداد خطب منبرية ليوم الجمعة باختيار المواضيع المناسبة لهذا الشهر الفضيل، شهر الرحمة والتكافل والتضامن، وهو الواجب على الأئمة حتى يجسدوا هذا التكافل الاجتماعي، ويكون ذلك بالاعتماد على مجموعة من الآليات منها تنظيم مجموعة من الزيارات الميدانية للمقاطعات الإدارية للإطلاع على واقع النشاطات المبرمجة والمقترحة ومراقبة مدى تطبيق هذا البرنامج خلال الشهر الفضيل، مع الحرص على المعاينات الميدانية لواقع المساجد والمدارس القرآنية رفقة بعض من المفتشين، والمعتمدين من أجل إثراء هذه النشطات والاستفادة منها.

وباعتبار شهر رمضان يقترن بصلاة التراويح، فقد أضاف ذات المتحدث أن صلاة التراويح يقوم بها الموظفون الرسميون وعند الحاجة قد تعتمد المديرية على بعض المتطوعين الذين تتوفر فيهم الشروط لأدائها من خلال تكليف رسمي مؤشر من قبل مدير القطاع، والعمل على إحياء مختلف المناسبات من خلال تجنيد أعضاء السلك الديني بدون استثناء من أجل إعطائها الطابع اللائق بها، على غرار غزوة بدر وصلح الحديبية وفتح مكة وليلة القدر المباركة، كما تعمل المديرية على تنظيم زكاة القوت من خلال ضبط قوائم المحتاجين وجمع المساعدات التي تصب في حسابهم البريدي أو عن طريق الحولات البريدية، وهو البرنامج الذي سيليق بهذه المناسبة العظيمة، ويكون بالتشارك مع عدد من القطاعات التي لها علاقة وترابط مع قطاع الشؤون الدينية، كما عملت المديرية على ضبط قوائم قراء صلاة التراويح من خلال إجراء مسابقة لأداء صلاة التراويح بهذه القواعد، حيث أشرفت عليها لجنة منصبة بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف، وتمت عملية ضبط القوائم وتوزيعها على قواعد الحياة والشركات البترولية.