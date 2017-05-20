9 جرحى في اصطدام بين شاحنة و5 سيارات بالطريق السيّار في البويرة

سجل الطريق السيار شرق غرب في شطر البويرة، صباح الخميس، حادث مرور خطيرا تمثل في اصطدام تسلسلي بين حافلة لنقل المسافرين و5 سيارات سياحية، خلف في حصيلة إجمالية 9 جرحى تم نقلهم إلى مستشفى الأخضرية لتلقي الإسعافات الضرورية، فيما نتج عن الحادث ازدحام مروري تواصل إلى ساعات.

واستنادا إلى رواية شهود، فإن الحادث تم تسجيله صباحا بالمنحدر الخطير بإقليم بلدية بودربالة في اتجاه البويرة، مرجعين أسبابه إلى السرعة المفرطة من طرف صاحب حافلة اصطدمت بشاحنة قبل أن تصطدم بهما 5 سيارات سياحية، وهو ما تسبب في إصابة 9 أشخاص من مختلف الأعمار بجروح متفاوتة حولوا جميعهم إلى مستشفى الأخضرية لتلقي الإسعافات.