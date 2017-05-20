تسمم أكثر من 60 شخصا في مأتم بتبسة

تعرض ما لا يقل عن 60 شخصا لتسمم غذائي، ببلدية بوخضرة في ولاية تبسة، نهار الخميس، وقد تم نقل الضحايا بالسيارات والمركبات إلى العيادة الطبية، وإلى مستشفى علي هوام بمرسط.

وحسب المعلومات المستقاة من أقارب بعض الضحايا، فإن التسمم وقع بسبب تناول طعام بمأتم بذات البلدية، في حين أن أهل المأتم ينفون أن يكون المصابون قد حضروا مأتمهم أو تناولوا أي وجبة لديهم، وقد رجح الكثير أن المشكل الأساسي يعود إلى فساد اللحم الذي جلب من بلدية بئر مقدم المشهورة بالنوعية الرديئة للحومها، والتي يقبل على اقتنائها المواطنون ذوو الدخل الضعيف..