فضيحة في جامعة باجي مختار تسريب امتحان مادة العلاقات العامة بقسم الإعلام بعنابة

شهد قسم علوم الإعلام والاتصال بجامعة باجي مختار في عنابة، مساء الأربعاء، حالة من التوتر والاضطراب إثر اكتشاف تسرب أسئلة مقياس العلاقات العامة للسنة الثالثة اتصال في التنظيمات، حيث لاحظت إحدى الأستاذات المراقبات للامتحان، أن أحد الطلبة يحوز على ورقة أسئلة مطبوعة الجهتين، خلافا للأسئلة التي تم توزيعها على باقي الطلبة، ولدى محاولة تأكدها مما هو مكتوب على الورقة اكتشفت أنها أجوبة الأسئلة، مما يعني أن الطالب قد دخل الامتحان والورقة المشبوهة بحوزته.

وقد سارعت إدارة القسم إلى إلغاء الامتحان في انتظار فتح تحقيق في القضية واتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة، لاسيما وأن كل المعلومات تشير إلى تسرب الأسئلة بساعتين ونصف قبل موعده عند الساعة الواحدة و45 دقيقة، لأن الأستاذ المدرّس للمقياس أجرى السحب على آلة النّسخ، المخصصة لذلك بالكلية وليس خارجها.