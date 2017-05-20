في انتظار اعتدال الطقس بحر هذا الأسبوع أجواء شبه صيفية في أول أيام رمضان

ستشهد المناطق الشمالية للوطن، وابتداء من الجمعة ارتفاعا محسوسا في درجات الحرارة، يصاحبها ثقل في الجو ورطوبة عالية مع احتمال تشكيل سحب رعدية في الظهيرة، تتخللها بعض الأمطار بالمناطق الداخلية والوسطى قد تمتد إلى السواحل، وهي الأجواء التي ستصاحب أول أيام رمضان الذي سيصادف السبت المقبل، حيث ينتظر أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 30 و31 بالسواحل لتقارب 38 درجة بالولايات الداخلية على أن تفوق 45 درجة بالجنوب.

وحسب تقديرات آخر النماذج الرقمية للطقس، فإن أول أيام رمضان سيكون شبه صيفي بحرارة محسوسة تشمل المناطق الشمالية مصحوبة بثقل ورطوبة تصل إلى 37 درجة مئوية بالمناطق الداخلية لا سيما الخط الرابط بين معسكر، سيدي بلعباس، تيارت، الشلف، تيسمسيلت.. أما الجنوب فستتراوح ما بين 44 و47 درجة مع احتمال تشكيل زوابع رملية قد تنتقل إلى المناطق الداخلية وفق تيارات جنوبية غربية تعمل على تطاير الرمال وارتفاع في درجات الحرارة، لتنزل الحرارة مع بداية الأسبوع على السواحل في حين تبقى مرتفعة بالمناطق الداخلية والمرتفعات التي تقرب السواحل، وتتوقع النماذج ذاتها أن يطرأ تغيير على المناطق الشمالية ابتداء من الاثنين بسبب تشكل سحب رعدية نشيطة على المناطق الداخلية والجنوب الغربي تتبعها أمطار رعدية تنتقل أواخر النهار إلى السواحل الوسطى والغربية يوم الثلاثاء مع تراجع في درجات الحرارة.. والله أعلم.