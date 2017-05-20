استنكر الدبلوماسي الأخضر الإبراهيمي، الخميس، النزاعات والفتن في العالم العربي والإسلام، معتبرا أن المنطقة هي الأكثر إنتاجا للعنف والإرهاب، مصرحا أن مقولة "الإسلام هو الحل" تحولت إلى قضية تؤرقه بسبب استغلالها من قبل التنظيمات الإرهابية على رأسها "داعٍش والقاعدة".
تم بجامعة "أحمد بن بلة وهران 1"، الخميس، تكريم الديبلوماسي وزير الخارجية الأسبق والوسيط الأممي الأخضر الإبراهيمي، بشهادة دكتوراه فخرية ودرع مدينة وهران نظير مجهوداته في حفظ السلام والأمن في عدة مناطق في العالم ومسيرته الحافلة بالإنجازات، وعلى هامش هذا التكريم الذي حضره جامعيون وسياسيون وممثلو السلطات المحلية، قال الأخضر الإبراهيمي أنه يبدي قلقا من التطورات الحاصلة في العالم العربي والإسلامي، واصفا إياها "بهموم منطقتنا غرب آسيا وشمال إفريقيا"، إذ قال أن مقولة "الإسلام هو الحل أصبحت قضية تؤرقني بسبب استغلالها في النزاعات والعنف والإرهاب مثلما يفعل تنظيما داعش والقاعدة"، مستنكرا الأحداث التي وقعت مؤخرا في مانشستر ببريطانيا وما يحدث في العراق وليبيا والخراب الذي نال من سوريا والغزو الأمريكي الذي كان سببا في تخريب بعض الدول العربية مثل العراق وزرع الفتن الطائفية والعرقية فيها، إضافة إلى التدخل الإيراني والتركي، وصرح الإبراهيمي: "منطقتنا هي أكثر المناطق فقدانا للاستقرار وأكثرها إنتاجا للعنف والإرهاب والنزاعات داخليا أو بين الدول".
كما أشار إلى الفتنة ما بين السنة والشيعة التي قال بأن "بدايتها معروفة، لكن نهايتها غير معروفة"، بينما نتج عنها نزوح 4 ملايين أغلبهم من السنة في العالم العربي والإسلامي الذين يهاجرون نحو المناطق الأكثر استقرارا، وحذر الأخضر الإبراهيمي من فتنة السنة والشيعة التي قال أن "الجزائر غير بعيدة عنها وتتأثر بكل القضايا التي تحدث في المنطقة"، مضيفا: "نار الفتنة ستلحقنا"، داعيا المثقفين والجامعيين إلى تدارس هذه المواضيع وإيجاد الحلول بشكل عاجل.
الأخضر الإبراهيمي تم تكريمه أمس بجامعة وهران بشهادة دكتوراه فخرية عرفانا بما قدمه من مجهودات في حل النزاعات في مختلف الدول في العالم منها الأزمة اللبنانية ومساعيه لإرساء إصلاحات حقيقية في هيئة الأمم المتحدة رفقة الزعيم الإفريقي نيلسون مانديلا، إضافة إلى تاريخه الثوري وانخراطه في جمعية الطلبة المسلمين لشمال إفريقيا ونضاله لتحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي ومشاركته إلى جانب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقه في التحضير لمؤتمر حركة عدم الانحياز سنة 73 والمناصب التي تقلدها كمستشار للرئاسة ووزير للخارجية ومبعوث أممي في عدة مناطق منها أفغانستان ومختلف الدول من آسيا وإفريقيا وامريكا اللاتينية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
شارك برأيك
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
الأكثر تفاعلا
1تبون.. عرّاب "عدل" يقود "حكومة الأزمة"
2هذه التشكيلة الجديدة لحكومة تبون
3سلال.. "نهاية مهمة" عمرها 4 سنوات و7 أشهر و21 يوما
4بوتفليقة يُباغت.. ويختار تبون وزيرا أول
5تبون ينهي "صراع الديكة" بين سلال وأويحيى!
Français English
الرأي
سلطان بركاني
عندما تتحرّك فطرة الخير في النّفوس
عمار يزلي
من بني ويوي إلى بني نونو
جمال لعلامي
جدّهن جدّ.. وهزلهن جدّ!
رشيد ولد بوسيافة
المهنة وزير!
حبيب راشدين
عدوانية المحور الفرنسي ـ المغربي
جمال لعلامي
تخلاط وتخياط!
قادة بن عمار
هل تعرفون هيثم؟!
سليم قلالة
المُتَعفِّفون
جمال لعلامي
أيها النواب.. "عوموا بحوايجكم"!
صالح عوض
صخرة القدس عصية
الفيديو
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
كرم بدكتوراه فخرية في جامعة وهران نظير جهوده لحل النزاعات في العالم
الأخضر الإبراهيمي: الجزائر غير بعيدة عن فتنة السنة والشيعة
ف. صالح
صحافي، ومراسل الشروق من ولاية وهران
استنكر الدبلوماسي الأخضر الإبراهيمي، الخميس، النزاعات والفتن في العالم العربي والإسلام، معتبرا أن المنطقة هي الأكثر إنتاجا للعنف والإرهاب، مصرحا أن مقولة "الإسلام هو الحل" تحولت إلى قضية تؤرقه بسبب استغلالها من قبل التنظيمات الإرهابية على رأسها "داعٍش والقاعدة".
تغطيات ذات صلة
بدوي والهامل يشرفان على تخرج دفعتين من المدرسة العليا للشرطة بالعاصمة
رباعية نسوية في حكومة تبون
الأخضر الإبراهيمي: الجزائر غير بعيدة عن فتنة السنة والشيعة
بوشوراب وقرين ولعمامرة.. وداعا قصر الدكتور سعدان!
أجواء شبه صيفية في أول أيام رمضان
تم بجامعة "أحمد بن بلة وهران 1"، الخميس، تكريم الديبلوماسي وزير الخارجية الأسبق والوسيط الأممي الأخضر الإبراهيمي، بشهادة دكتوراه فخرية ودرع مدينة وهران نظير مجهوداته في حفظ السلام والأمن في عدة مناطق في العالم ومسيرته الحافلة بالإنجازات، وعلى هامش هذا التكريم الذي حضره جامعيون وسياسيون وممثلو السلطات المحلية، قال الأخضر الإبراهيمي أنه يبدي قلقا من التطورات الحاصلة في العالم العربي والإسلامي، واصفا إياها "بهموم منطقتنا غرب آسيا وشمال إفريقيا"، إذ قال أن مقولة "الإسلام هو الحل أصبحت قضية تؤرقني بسبب استغلالها في النزاعات والعنف والإرهاب مثلما يفعل تنظيما داعش والقاعدة"، مستنكرا الأحداث التي وقعت مؤخرا في مانشستر ببريطانيا وما يحدث في العراق وليبيا والخراب الذي نال من سوريا والغزو الأمريكي الذي كان سببا في تخريب بعض الدول العربية مثل العراق وزرع الفتن الطائفية والعرقية فيها، إضافة إلى التدخل الإيراني والتركي، وصرح الإبراهيمي: "منطقتنا هي أكثر المناطق فقدانا للاستقرار وأكثرها إنتاجا للعنف والإرهاب والنزاعات داخليا أو بين الدول".
كما أشار إلى الفتنة ما بين السنة والشيعة التي قال بأن "بدايتها معروفة، لكن نهايتها غير معروفة"، بينما نتج عنها نزوح 4 ملايين أغلبهم من السنة في العالم العربي والإسلامي الذين يهاجرون نحو المناطق الأكثر استقرارا، وحذر الأخضر الإبراهيمي من فتنة السنة والشيعة التي قال أن "الجزائر غير بعيدة عنها وتتأثر بكل القضايا التي تحدث في المنطقة"، مضيفا: "نار الفتنة ستلحقنا"، داعيا المثقفين والجامعيين إلى تدارس هذه المواضيع وإيجاد الحلول بشكل عاجل.
الأخضر الإبراهيمي تم تكريمه أمس بجامعة وهران بشهادة دكتوراه فخرية عرفانا بما قدمه من مجهودات في حل النزاعات في مختلف الدول في العالم منها الأزمة اللبنانية ومساعيه لإرساء إصلاحات حقيقية في هيئة الأمم المتحدة رفقة الزعيم الإفريقي نيلسون مانديلا، إضافة إلى تاريخه الثوري وانخراطه في جمعية الطلبة المسلمين لشمال إفريقيا ونضاله لتحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي ومشاركته إلى جانب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقه في التحضير لمؤتمر حركة عدم الانحياز سنة 73 والمناصب التي تقلدها كمستشار للرئاسة ووزير للخارجية ومبعوث أممي في عدة مناطق منها أفغانستان ومختلف الدول من آسيا وإفريقيا وامريكا اللاتينية.