ضبط سلاح حربي أمريكي بحوزة شاب بأم البواقي

أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، الأربعاء، المسمى "ع.ي"، الذي ينحدر من مدينة خنشلة، ويبلغ من العمر 25 عاما، بعقوبة 18 شهرا، حبسا نافذا، فيما التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون سنتيم.

حيثيات القضية حسب ملفها، الذي طرح في الجلسة يعود بتاريخها إلى شهر أكتوبر من السنة الفارطة، حينما وردت لأفراد الجيش الوطني الشعبي معلومات مؤكدة تفيد بوجود عملية للمتاجرة بالأسلحة بإقليم ولاية أم البواقي، حيث تم توقيف المعني الذي كان على متن سيارة سياحية من نوع "بيجو 406"، وذلك على الطريق الوطني رقم 32 الرابط بين مدينة أم البواقي وإقليم ولاية خنشلة.

وبعد تفتيش المركبة تم حجز سلاح حربي من أصل أمريكي وصنع تركي، إضافة إلى عيارات نارية عيار 12 ملم.

المتهم وخلال جلسة المحاكمة، صرح أنه قام بشراء السلاح الناري من أجل استغلاله في عمليات الصيد.