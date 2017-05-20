جمع أمناء المحافظات ولوح بسيف العقوبات ولد عباس يرد على المطالبين برحيله

أعلن أمناء محافظات جبهة التحرير الوطني، الخميس، دعمهم للأمين العام للحزب جمال ولد عباس، الذي يواجه حملة للإطاحة به بعد الانتخابات التشريعية، في شكل لوائح من أعضاء من اللجنة المركزية.

وجاء في بيان لمسؤولي المحافظات عقب اجتماعهم مع الأمين العام للحزب أنهم "نؤكد باسم مناضلي ومناضلات الحزب التفافنا حول القيادة الشرعية للحزب وفي مقدمتها الأمين العام الدكتور جمال ولد عباس".

وأوضح "نؤكد دعمنا لكل القرارات التي تتخذها القيادة السياسية في كل المجالات".

وعقب الانتخابات التشريعية تعالت أصوات داخل اللجنة المركزية وحتى عبر بعض مكاتب الحزب عبر الولايات، تدعو إلى رحيل جمال ولد عباس، بصفته المسؤول الأول عما يسميه المحتجون النتائج السلبية للأفلان، خلال الاقتراع بعد خسارته أكثر من 50 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني.

ووصلت هذه الاحتجاجات إلى حد الإعلان عن لوائح توقيعات لسحب الثقة منه أو عقد اجتماع استثنائي للجنة المركزية.

وأكد أمناء المحافظات أنهم "يشجبون جميع التصرفات الخارجة عن الأطر القانونية والنظامية للحزب، من تصريحات ومواقف وبيانات مهما كان مصدرها والساعية إلى زعزعة وحدة الصف".

ودعا أصحاب البيان "الأمين العام والمكتب السياسي، إلى اتخاذ القرارات الرادعة طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي" ضد المحتجين.