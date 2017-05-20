سجلت بلدية مناصر في ولاية تيبازة حالات مرضية غريبة في أوساط تلاميذ إبتدائية محمد إيدير وسط المدينة وأنذرت أوساط طبية من حدوث كارثة محتملة عند المرضى بعيادة المتعددة الخدمات صحراوي الطاهر امحمد، وهذا بسبب إنقطاع الماء عن المؤسستين لمدة تزيد عن 06أشهر رغم إخطار مسئوليها للقطاع المختص.
وأكدت مصادر موثوقة "للشروق" أن إبتدائية محمد إيدير المتواجدة وسط المدينة سجل فيها بعض أولياء التلاميذ حالات لدى أبنائهم حالات من الإلتهابات على مستوى أعضائهم الحساسة ومنهم من أحمرت أعينهم، وعندما قام بعضهم بالتحقيق حول أسباب هذه المضاعفات الخطيرة وجدوا أن أبنائهم المتمدرسين بهاته الإبتدائية محرومون من الماء الكافي على مستوى المراحيض، فيما أكدت مصادرنا أن عيادة صحراوي الطاهر امحمد تعرض المرضى إلى مخاطر الإصابة بالأمراض سيما على مستوى مصلحة طب الأسنان التي يضطر المستخدمين لديها من ممرضين وأعوان عند تعقيم أدوات الجراحة لتوفير الماء بالدلاء من خارج المؤسسة بسبب إنقطاع الماء بهاته العيادة منذ ما يزيد عن العام وسط الصمت المطبق للسلطات.
للإشارة تعرف مدينة مناصر إضطراب واسع في توزيع الماء الصالح للشرب منذ ستة أشهر على الأقل، وتعاني الكثير من المؤسسات العمومية بها بسبب حرمانها من الماء كالمدرسة القرآنية وبعض الإبتدائيات والعيادة وقاعة السنما ودار الشباب ومقر الدرك الوطني وغيرها، بالإضافة إلى حرمان سكان بن ميلود وشارعي الشيخ رمضان والدرك الوطني ووسط المدينة لشهور ونحن في عز فصل الأمطار.
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حالات مرضية وسط تلاميذ إبتداية وعيادة صحية ببلدية مناصر بسبب إنقطاع الماء
ب. بلال
سجلت بلدية مناصر في ولاية تيبازة حالات مرضية غريبة في أوساط تلاميذ إبتدائية محمد إيدير وسط المدينة وأنذرت أوساط طبية من حدوث كارثة محتملة عند المرضى بعيادة المتعددة الخدمات صحراوي الطاهر امحمد، وهذا بسبب إنقطاع الماء عن المؤسستين لمدة تزيد عن 06أشهر رغم إخطار مسئوليها للقطاع المختص.
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وأكدت مصادر موثوقة "للشروق" أن إبتدائية محمد إيدير المتواجدة وسط المدينة سجل فيها بعض أولياء التلاميذ حالات لدى أبنائهم حالات من الإلتهابات على مستوى أعضائهم الحساسة ومنهم من أحمرت أعينهم، وعندما قام بعضهم بالتحقيق حول أسباب هذه المضاعفات الخطيرة وجدوا أن أبنائهم المتمدرسين بهاته الإبتدائية محرومون من الماء الكافي على مستوى المراحيض، فيما أكدت مصادرنا أن عيادة صحراوي الطاهر امحمد تعرض المرضى إلى مخاطر الإصابة بالأمراض سيما على مستوى مصلحة طب الأسنان التي يضطر المستخدمين لديها من ممرضين وأعوان عند تعقيم أدوات الجراحة لتوفير الماء بالدلاء من خارج المؤسسة بسبب إنقطاع الماء بهاته العيادة منذ ما يزيد عن العام وسط الصمت المطبق للسلطات.
للإشارة تعرف مدينة مناصر إضطراب واسع في توزيع الماء الصالح للشرب منذ ستة أشهر على الأقل، وتعاني الكثير من المؤسسات العمومية بها بسبب حرمانها من الماء كالمدرسة القرآنية وبعض الإبتدائيات والعيادة وقاعة السنما ودار الشباب ومقر الدرك الوطني وغيرها، بالإضافة إلى حرمان سكان بن ميلود وشارعي الشيخ رمضان والدرك الوطني ووسط المدينة لشهور ونحن في عز فصل الأمطار.