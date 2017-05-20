أشرفت عليه جمعية الإصلاح والإرشاد افتتاح مسجد الراحل بوسليماني بغزة

فتح مسجد باسم الراحل محمد بوسليماني أبوابه أمام المصلين، الخميس، بقطاع غزة، وهو مشروع أشرف على بنائه جمعية الإصلاح والإرشاد.

وأكدت الجمعية في بيان لها أن "مسجد الشيخ محمد بوسليماني رحمه الله يفتح اليوم أبوابه ليستقبل جموع المصلين والذاكرين وطلبة العلم عشية حلول شهر رمضان الفضيل".

وأوضحت "شكرا أيها الجزائريون على دعمكم وهذه أموالكم ترفع الأذان اليوم من أرض فلسطين الحبيبة كما ترفع همة الصامدين فيها وشكرا لرجال ونساء الإرشاد الذين بذلوا جهدا طيبا في هذا المعلم العلمي والديني بأرض الأنبياء ومهبط الوحي..شكرا يا جزائر".

وقام بتنفيذ المشروع الذي أقيم بمخيم جباليا الهيئة الدولية لإعمار غزة.