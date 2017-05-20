تحدثت بالعربية والعامية السفيرة الأمريكية تهنئ الجزائريين بمناسبة رمضان

هنأت السفيرة الأمريكية، جوان بولاشيك، الجزائريين بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل.

وفي فيديو نشر في مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت السفيرة بولاشيك باللغة العربية والعامية الجزائرية، عن مميزات شهر رمضان، مهنئة الشعب الجزائري بحلول الشهر الكريم وكذا أهم الأطباق التي ترغب في تناولها فيه.



