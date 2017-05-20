آخر الإستفتاءات إستفتاءات
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هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
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تعكس669 (%16.43)
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لا تعكس3403 (%83.57)
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هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
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أوافق3448 (%13.99)
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لا أوافق21196 (%86.01)
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هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
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ينجحون16716 (%57.05)
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لا ينجحون12584 (%42.95)
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هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
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تستطيع870 (%7.8)
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لا تسطيع10282 (%92.2)
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كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
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استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
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إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
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هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
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نعم3082 (%71.54)
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لا1226 (%28.46)
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هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
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أعارض22917 (%61.23)
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أؤيد14509 (%38.77)
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هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
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نعم1401 (%13.13)
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لا9270 (%86.87)
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هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
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نعم12 (%18.75)
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لا52 (%81.25)
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ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
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برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
تحدثت بالعربية والعامية
السفيرة الأمريكية تهنئ الجزائريين بمناسبة رمضان
هنأت السفيرة الأمريكية، جوان بولاشيك، الجزائريين بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل.
وفي فيديو نشر في مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت السفيرة بولاشيك باللغة العربية والعامية الجزائرية، عن مميزات شهر رمضان، مهنئة الشعب الجزائري بحلول الشهر الكريم وكذا أهم الأطباق التي ترغب في تناولها فيه.
02017/05/26 على 11:101
سفيرة تبان ناس ملاح في كل مناسبة تتفكرنا بعكس السفراءالاخرين