نفذه مسلحون مجهولون

23 قتيلاً في هجوم على حافلة تقل أقباطاً في مصر

date 2017/05/26 views 606 comments 0
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icon-writer الشروق أونلاين

قال عصام البديوي محافظ مدينة ألمنيا في صعيد مصر، الجمعة، أن 23 شخصاً قتلوا وأصيب 25 آخرون، حين فتح مسلحون النار على حافلة تقل أقباطاً على طريق عام في جنوب مصر.

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ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصر أمني قوله، أن "مجهولين أطلقوا وابلاً من الرصاص على حافلة تقل عدداً من الأقباط، أثناء سيرها على الطريق الصحراوي في ألمنيا قادمة من محافظة بني سويف لزيارة دير الأنبا صموئيل".

وأشار المصدر إلى أن الحادث الذي استهدف الحافلة أسفر عن مقتل 23 شخصاً وإصابة آخرين بينهم حالات حرجة كحصيلة أولية.

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