أدانت الجزائر "بشدة" الهجوم الإرهابي الدموي الذي استهدف، الجمعة، حافلة بمحافظة المنيا بمصر والذي راح ضحيته عشرات من المواطنين المصريين، مؤكدة تضامنها مع حكومة وشعب مصر الشقيق في تصديهما للإرهاب.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أدان الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي شريف "بشدة الهجوم الإرهابي الدموي الذي استهدف صبيحة اليوم الجمعة حافلة بمحافظة المنيا بمصر والذي راح ضحيته عشرات من المواطنين المصريين الأبرياء".
وأكد "أن الأطراف الظلامية الإجرامية التي خططت ونفذت هذا العمل الدنيء والجبان لن تنال أبدا من وحدة الشعب المصري الشقيق وتماسكه ولن تقوض بأي حال من الأحوال قيم التعايش السلمي التي دأب عليها وعاش في كنفها منذ مئات السنين".
وأضاف بن علي شريف بقوله "إذ نعرب عن تعازينا لعائلات ضحايا هذا العمل الشنيع، فإننا نؤكد تضامننا مع حكومة مصر وشعبها الشقيق في تصديهما للإرهاب ونجدد شجبنا ورفضنا لهذه الظاهرة الغريبة عن ديننا وقيمنا وتقاليدنا".
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أكدت أن العملية لن تقوض قيم التعايش السلمي
الجزائر تدين الاعتداء الإرهابي ضد حافلة في مصر
الشروق أون لاين
أدانت الجزائر "بشدة" الهجوم الإرهابي الدموي الذي استهدف، الجمعة، حافلة بمحافظة المنيا بمصر والذي راح ضحيته عشرات من المواطنين المصريين، مؤكدة تضامنها مع حكومة وشعب مصر الشقيق في تصديهما للإرهاب.
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وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أدان الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي شريف "بشدة الهجوم الإرهابي الدموي الذي استهدف صبيحة اليوم الجمعة حافلة بمحافظة المنيا بمصر والذي راح ضحيته عشرات من المواطنين المصريين الأبرياء".
وأكد "أن الأطراف الظلامية الإجرامية التي خططت ونفذت هذا العمل الدنيء والجبان لن تنال أبدا من وحدة الشعب المصري الشقيق وتماسكه ولن تقوض بأي حال من الأحوال قيم التعايش السلمي التي دأب عليها وعاش في كنفها منذ مئات السنين".
وأضاف بن علي شريف بقوله "إذ نعرب عن تعازينا لعائلات ضحايا هذا العمل الشنيع، فإننا نؤكد تضامننا مع حكومة مصر وشعبها الشقيق في تصديهما للإرهاب ونجدد شجبنا ورفضنا لهذه الظاهرة الغريبة عن ديننا وقيمنا وتقاليدنا".