دشنت مؤسسة طوطال الجزائر لمواد التزييت الخميس الماضي أول مركز متخصص في صيانة الدراجات النارية "موطوزون طوطال" ببئر خادم بالعاصمة، والذي يضمن خدمات تغيير الزيوت وتسويق أكسسوارات الدراجات النارية وسلامة والسائقين.
ويتربع مركز "موطوزون" على مساحة تقدر بـ 200 متر مربع، ويضم مركز العديد من الخدمات، للإجابة على مطالب عشاق الدراجات النارية خاصة الشباب، من بينها فضاء خاص باستقبال الزبائن، متجر لبيع الزيوت من مجموعة"Hi-Perf"، ورشة صيانة والعديد من الأكسسوارات.
وبهذه المناسبة أكد مدير طوطال الجزائر برنار كاربو "ما نتمنى تقديمه لعملائنا يتجلى في فضاء حقيقي متعدد الخدمات، بحضور خبراء في الدراجات النارية لتلبية احتياجاتهم، والتي من بينها التبديل السريع، عمليات الصيانة، مجموعة واسعة من مواد التشحيم للدراجات النارية ومجموعة من الأكسسوارات وتجهيزات أخرى للراحة والسلامة للسائقين".
من جهته أكد رضوان كرار مدير الفرع التجاري لطوطال الجزائر "يندرج هذا المشروع ضمن استراتيجية التنمية لطوطال لمواد التزييت الجزائر، والتي شهدت منذ نشأتها سنة 2003 تطورا قويا للغاية في مجال الخدمات. تضم شبكتنا اليوم أكثر من 110 مركز خدمات للسيارات منتشرة على كافة أنحاء التراب الوطني. مع الارتفاع الملحوظ لاستيراد الدراجات النارية والمقدر بـ 50000 مركبة قي نهاية عام 2016 أدى ذلك إلى نمو حظيرة المركبات ذات العجلتين، وهذا ما جعل الجزائريين يولون اهتماما شديدا لهذا النوع من وسائل النقل ومن المهم أن نواصل عرضنا ونضع تحت تصرف عملائنا مركز صيانة خاص بالدراجة النارية".
ومعلوم أن طوطال لمواد التزييت الجزائر شاركت في الطبعة الأولى لمعرض الدراجات لتعطي فكرة مسبقة عن اهتمامها بهذا المجال، لتطلق بعدها مجموعتها الجديدة من زيوت التشحيم للعلامة طوطالHi-Perf والخاصة بالدراجات النارية.
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ضمن خدمة تغيير الزيوت وبيع لواحق الدراجات وسلامة السائقين ببئر خادم
"طوطال" تدشن أول مركز لصيانة الدراجات النارية
بلقاسم. ح
صحافي ورئيس قسم المجتمع بجريدة الشروق
دشنت مؤسسة طوطال الجزائر لمواد التزييت الخميس الماضي أول مركز متخصص في صيانة الدراجات النارية "موطوزون طوطال" ببئر خادم بالعاصمة، والذي يضمن خدمات تغيير الزيوت وتسويق أكسسوارات الدراجات النارية وسلامة والسائقين.
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ويتربع مركز "موطوزون" على مساحة تقدر بـ 200 متر مربع، ويضم مركز العديد من الخدمات، للإجابة على مطالب عشاق الدراجات النارية خاصة الشباب، من بينها فضاء خاص باستقبال الزبائن، متجر لبيع الزيوت من مجموعة"Hi-Perf"، ورشة صيانة والعديد من الأكسسوارات.
وبهذه المناسبة أكد مدير طوطال الجزائر برنار كاربو "ما نتمنى تقديمه لعملائنا يتجلى في فضاء حقيقي متعدد الخدمات، بحضور خبراء في الدراجات النارية لتلبية احتياجاتهم، والتي من بينها التبديل السريع، عمليات الصيانة، مجموعة واسعة من مواد التشحيم للدراجات النارية ومجموعة من الأكسسوارات وتجهيزات أخرى للراحة والسلامة للسائقين".
من جهته أكد رضوان كرار مدير الفرع التجاري لطوطال الجزائر "يندرج هذا المشروع ضمن استراتيجية التنمية لطوطال لمواد التزييت الجزائر، والتي شهدت منذ نشأتها سنة 2003 تطورا قويا للغاية في مجال الخدمات. تضم شبكتنا اليوم أكثر من 110 مركز خدمات للسيارات منتشرة على كافة أنحاء التراب الوطني. مع الارتفاع الملحوظ لاستيراد الدراجات النارية والمقدر بـ 50000 مركبة قي نهاية عام 2016 أدى ذلك إلى نمو حظيرة المركبات ذات العجلتين، وهذا ما جعل الجزائريين يولون اهتماما شديدا لهذا النوع من وسائل النقل ومن المهم أن نواصل عرضنا ونضع تحت تصرف عملائنا مركز صيانة خاص بالدراجة النارية".
ومعلوم أن طوطال لمواد التزييت الجزائر شاركت في الطبعة الأولى لمعرض الدراجات لتعطي فكرة مسبقة عن اهتمامها بهذا المجال، لتطلق بعدها مجموعتها الجديدة من زيوت التشحيم للعلامة طوطالHi-Perf والخاصة بالدراجات النارية.