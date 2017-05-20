وعد والي العاصمة، عبد القادر زوخ، جميع المكتتبين المسجلين ضمن قوائم السكن في صيغة التساهمي العمومي أو صيغ أخرى للاستفادة من سكنات في أقرب الآجال، قائلا "لا تقلقوا امنحونا الوقت الكافي فقط وسأبذل كل ما في وسعي ولن أبخل على المكتتبين والكل سيستفيد من سكنات"، مكذبا في ما وصفه بالشائعات التي طالت قطاع السكن في العاصمة بعد الحديث عن توقفها بسبب انعدام السيولة المالية.
أكد والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ، خلال إشرافه على توزيع 1200 وحدة سكينة كشطر أول، حيث استفادت أكثر من 10 بلديات عبر 9 مشاريع سكنية، أن مصالحه تعمل جاهدة إلى غاية توزيع كافة السكنات التساهمية والمقدرة بـ42 ألف وحدة سكنية تساهمية عمومية منحتها الدولة لولاية الجزائر لوحدها، وقال زوخ ''في الوقت الحالي لن يهدأ لي بال لأن هناك حصصا سكنية في ذات الصيغة ما تزال في طور الإنجاز"، في إشارة منه إلى مشروع باتيجاك سابقا المكلف بإنجاز أكثر من 2600 ورشة والتي شهدت تعطلا بنسبة 90 بالمائة، لتنطلق من جديد، بعد تدخل الولاية.
وفيما يخص ورشات بنات الوحدات السكنية والتي تشهد تأخرا، صرح الوالي أن اللجنة التي نصبت مؤخرا بمتابعة المشاريع السكنية ترفع تقاريرها أسبوعيا إليه شخصيا، حيث تقف بصفة دورية على سيرورة الأشغال، مشيرا أن وتيرة الأشغال عرفت انتعاشا وتقدما، وقال "لا تقلقوا أنا مسؤول عن كلامي وأنا أتابع الورشات شخصيا"، كما وعد بتسليم مشروع درارية في أقرب الآجال خصوصا بعدما انتهت نفس الشركة من مشروع برج البحرى، حيث طلب من الشركة المنجزة تدعيم مشروع درارية لإتمامه في الآجال المتقف عليها، مضيفا "اعطونا وقتا فقط وافهمونا وسأبذل كل ما في وسعي ولن أبخل عليكم والكل سيستفيد من سكنات.
ومن جهته، أكد لومي إسماعيل مدير السكن لولاية الجزائر في تصريح لـ''الشروق" أن هذه العملية تعتبر السادسة في سنة 2017، حيث تم توزيع 1200 وحدة سكنية بـ10 بلديات على غرار شراقة، سيدي أمحمد، عين البنيان، هراوة، برج البحرى، المرسي، الدار البيضاء، باب الزوار، الرغاية، وبئر خادم، استفادت من 9 مشاريع في كل من الشراقة، الحمامات، درارية، عين البنيان، هراوة، برج البحري، الرغاية، جنان سفاري، والسحاولة، مضيفا أن مصالح ولاية الجزائر بصدد التحضير لتوزيع 800 سكن تساهمي كشطر ثان لهذه العملية خلال الأيام القليلة القادمة. وقال لومي إن برنامج ولاية الجزائر يضم أكثر من 42 ألف وحدة سكنية تساهمية إلى حد اليوم تم توزيع 20 ألفا أي تم استهلاك نصف البرنامج أي 50 بالمائة سلم في عاصمة البلاد فقط ومنذ جوان 2014 لعملية أمس، تم توزيع 11200 ألف وحدة سكنية تساهمية، وعن قريب يضيف لومي سيتم توزيع البقية وبخصوص المشاريع، قال مدير السكن "المشاريع تسير بوتيرة معتبرة جدا".
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توزيع 1200 وحدة سكنية تساهمية في شطرها الأول
زوخ: كل مكتتبي التساهمي سيستلمون سكناتهم.. امنحونا الوقت!
إيمان بوخليف
وعد والي العاصمة، عبد القادر زوخ، جميع المكتتبين المسجلين ضمن قوائم السكن في صيغة التساهمي العمومي أو صيغ أخرى للاستفادة من سكنات في أقرب الآجال، قائلا "لا تقلقوا امنحونا الوقت الكافي فقط وسأبذل كل ما في وسعي ولن أبخل على المكتتبين والكل سيستفيد من سكنات"، مكذبا في ما وصفه بالشائعات التي طالت قطاع السكن في العاصمة بعد الحديث عن توقفها بسبب انعدام السيولة المالية.
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أكد والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ، خلال إشرافه على توزيع 1200 وحدة سكينة كشطر أول، حيث استفادت أكثر من 10 بلديات عبر 9 مشاريع سكنية، أن مصالحه تعمل جاهدة إلى غاية توزيع كافة السكنات التساهمية والمقدرة بـ42 ألف وحدة سكنية تساهمية عمومية منحتها الدولة لولاية الجزائر لوحدها، وقال زوخ ''في الوقت الحالي لن يهدأ لي بال لأن هناك حصصا سكنية في ذات الصيغة ما تزال في طور الإنجاز"، في إشارة منه إلى مشروع باتيجاك سابقا المكلف بإنجاز أكثر من 2600 ورشة والتي شهدت تعطلا بنسبة 90 بالمائة، لتنطلق من جديد، بعد تدخل الولاية.
وفيما يخص ورشات بنات الوحدات السكنية والتي تشهد تأخرا، صرح الوالي أن اللجنة التي نصبت مؤخرا بمتابعة المشاريع السكنية ترفع تقاريرها أسبوعيا إليه شخصيا، حيث تقف بصفة دورية على سيرورة الأشغال، مشيرا أن وتيرة الأشغال عرفت انتعاشا وتقدما، وقال "لا تقلقوا أنا مسؤول عن كلامي وأنا أتابع الورشات شخصيا"، كما وعد بتسليم مشروع درارية في أقرب الآجال خصوصا بعدما انتهت نفس الشركة من مشروع برج البحرى، حيث طلب من الشركة المنجزة تدعيم مشروع درارية لإتمامه في الآجال المتقف عليها، مضيفا "اعطونا وقتا فقط وافهمونا وسأبذل كل ما في وسعي ولن أبخل عليكم والكل سيستفيد من سكنات.
ومن جهته، أكد لومي إسماعيل مدير السكن لولاية الجزائر في تصريح لـ''الشروق" أن هذه العملية تعتبر السادسة في سنة 2017، حيث تم توزيع 1200 وحدة سكنية بـ10 بلديات على غرار شراقة، سيدي أمحمد، عين البنيان، هراوة، برج البحرى، المرسي، الدار البيضاء، باب الزوار، الرغاية، وبئر خادم، استفادت من 9 مشاريع في كل من الشراقة، الحمامات، درارية، عين البنيان، هراوة، برج البحري، الرغاية، جنان سفاري، والسحاولة، مضيفا أن مصالح ولاية الجزائر بصدد التحضير لتوزيع 800 سكن تساهمي كشطر ثان لهذه العملية خلال الأيام القليلة القادمة. وقال لومي إن برنامج ولاية الجزائر يضم أكثر من 42 ألف وحدة سكنية تساهمية إلى حد اليوم تم توزيع 20 ألفا أي تم استهلاك نصف البرنامج أي 50 بالمائة سلم في عاصمة البلاد فقط ومنذ جوان 2014 لعملية أمس، تم توزيع 11200 ألف وحدة سكنية تساهمية، وعن قريب يضيف لومي سيتم توزيع البقية وبخصوص المشاريع، قال مدير السكن "المشاريع تسير بوتيرة معتبرة جدا".