توقيف شاب متلبسا بتزوير العملة

عالجت محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة، قضية توبع فيها متهم في العقد الثالث من عمره، حيث وجهت له تهما تنوعت بين حيازة المخدرات لغرض الاستهلاك الشخصي والمتاجرة فيها، والتزوير واستعمال المزور في النقو ، مع حمل سلاح محظور من الصنف السادس.

أين عثرت مصالح الضبطية القضائية بحوزته رفقة متهمان آخران، مؤثرات عقلية من نوع بريقا بالين وبالحصول على إذن بالتفتيش من قبل وكيل الجمهورية عثر بمنزل أحدهما أوراق بيضاء مقطعة على شكل أوراق نقدية.وقد التمس ممثل الحق العام عامين حبسا نافذا بالنسبة للمتهم ومرافقه المتورط معه في الملف الأول، وعامين حبسا نافذا للمتهم الثاني المتورط أيضا في الملف الثاني، مع تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الثالث وإصدار أمرا بالقبض في حقه مع مصادرة المحجوزات.