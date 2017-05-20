عالجت محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة، قضية توبع فيها متهم في العقد الثالث من عمره، حيث وجهت له تهما تنوعت بين حيازة المخدرات لغرض الاستهلاك الشخصي والمتاجرة فيها، والتزوير واستعمال المزور في النقو ، مع حمل سلاح محظور من الصنف السادس.
أين عثرت مصالح الضبطية القضائية بحوزته رفقة متهمان آخران، مؤثرات عقلية من نوع بريقا بالين وبالحصول على إذن بالتفتيش من قبل وكيل الجمهورية عثر بمنزل أحدهما أوراق بيضاء مقطعة على شكل أوراق نقدية.وقد التمس ممثل الحق العام عامين حبسا نافذا بالنسبة للمتهم ومرافقه المتورط معه في الملف الأول، وعامين حبسا نافذا للمتهم الثاني المتورط أيضا في الملف الثاني، مع تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الثالث وإصدار أمرا بالقبض في حقه مع مصادرة المحجوزات.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
شارك برأيك
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
الأكثر تفاعلا
1مصلون يطالبون بمنع استعمال الهواتف النقالة في تلاوة القرآن في المساجد
2احتجاج لمواطنين وتجار الطاولات واعتصام أمام مديرية الضرائب
3وفاة تلميذ من ضحايا محرقة مسجد بجن بتبسة
4أحكام متفاوتة ضد 6 أشخاص يتاجرون في المخدرات
5تأجيل قضية عصابة تزوير جوازات السفر والوثائق الإدارية
Français English
الرأي
التهامي مجوري
مفهوم المرجعية في التجربتين الإيرانية والماليزية
محمد الهادي الحسني
الصوفي السلفي
أبو بكر خالد سعد الله
جامعتنا وجامعتهم.. خَيِّرُونا وخَيِّرُوهم!
عبد الرزاق قسوم
عسر الإمتحان.. على نواب البرلمان
سليم قلالة
لن نَسأل عن المليار الأول
سلطان بركاني
غدا رمضان.. فهل ستبدأ حياتك الجديدة؟
ياسين معلومي
المهازل تتواصل فهل من منقذ؟
عبد الناصر
من يقول كلمة حق في "الرقية"؟
سلطان بركاني
عندما تتحرّك فطرة الخير في النّفوس
عمار يزلي
من بني ويوي إلى بني نونو
الفيديو
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
توقيف شاب متلبسا بتزوير العملة
قدور. ج
صحافي بقسم المجتمع في جريدة الشروق اليومي
عالجت محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة، قضية توبع فيها متهم في العقد الثالث من عمره، حيث وجهت له تهما تنوعت بين حيازة المخدرات لغرض الاستهلاك الشخصي والمتاجرة فيها، والتزوير واستعمال المزور في النقو ، مع حمل سلاح محظور من الصنف السادس.
تغطيات ذات صلة
أحكام متفاوتة ضد 6 أشخاص يتاجرون في المخدرات
توقيف شاب متلبسا بتزوير العملة
تأجيل قضية عصابة تزوير جوازات السفر والوثائق الإدارية
وفاة تلميذ من ضحايا محرقة مسجد بجن بتبسة
مصلون يطالبون بمنع استعمال الهواتف النقالة في تلاوة القرآن في المساجد
أين عثرت مصالح الضبطية القضائية بحوزته رفقة متهمان آخران، مؤثرات عقلية من نوع بريقا بالين وبالحصول على إذن بالتفتيش من قبل وكيل الجمهورية عثر بمنزل أحدهما أوراق بيضاء مقطعة على شكل أوراق نقدية.وقد التمس ممثل الحق العام عامين حبسا نافذا بالنسبة للمتهم ومرافقه المتورط معه في الملف الأول، وعامين حبسا نافذا للمتهم الثاني المتورط أيضا في الملف الثاني، مع تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الثالث وإصدار أمرا بالقبض في حقه مع مصادرة المحجوزات.