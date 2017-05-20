أحكام متفاوتة ضد 6 أشخاص يتاجرون في المخدرات

سلطت، محكمة بئر مراد رايس، عقوبات متفاوتة في حق 6 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 26 و37 سنة، على خلفية تورطهم في جنحة حيازة المخدرات الصلبة لغرض الاستهلاك والمتاجرة فيها.

حيث تم حجز بحوزتهم 20رزمة من الهيروين، إلى جانب المخدرات من نوع القنب الهندي، حيث تم إدانة رئيس العصابة بـ7 سنوات حبسا نافذا مع 2 ملايين دج غرامة نافذة، وعامين حبسا نافذا لشخصان منهم مع تبرئتهم من جنحة المتاجرة، وعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا لبقية المتهمين مع تبرئتهم من جنحة المتاجرة في المخدرات، وذلك بعدما كانت تتهددهم عقوبات مابين 12 سنة حبسا نافذا، 5 ملايين دج غرامة نافذة في حق المتهم الرئيسي وآخران، و7 سنوات حبسا نافذا، مع 5 ملايين دج غرامة نافذة في حق البقية مع مصادرة المحجوزات بعد أن تمكنت مصالح، أمن ولاية الجزائر العاصمة، من توقيف 6 أشخاص مشتبه فيهم في جنحة حيازة المخدرات الصلبة.