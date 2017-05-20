أحكام متفاوتة ضد 6 أشخاص يتاجرون في المخدرات

date 2017/05/26 views 153 comments 0
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icon-writer قدور. ج

صحافي بقسم المجتمع في جريدة الشروق اليومي

سلطت، محكمة بئر مراد رايس، عقوبات متفاوتة في حق 6 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 26 و37 سنة، على خلفية تورطهم في جنحة حيازة المخدرات الصلبة لغرض الاستهلاك والمتاجرة فيها.

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حيث تم حجز بحوزتهم 20رزمة من الهيروين، إلى جانب المخدرات من نوع القنب الهندي، حيث تم إدانة رئيس العصابة بـ7 سنوات حبسا نافذا مع 2 ملايين دج غرامة نافذة، وعامين حبسا نافذا لشخصان منهم مع تبرئتهم من جنحة المتاجرة، وعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا لبقية المتهمين مع تبرئتهم من جنحة المتاجرة في المخدرات، وذلك بعدما كانت تتهددهم عقوبات مابين  12 سنة حبسا نافذا، 5 ملايين دج غرامة نافذة في حق المتهم الرئيسي وآخران، و7 سنوات حبسا نافذا، مع 5 ملايين دج غرامة نافذة في حق البقية مع مصادرة المحجوزات بعد أن تمكنت مصالح، أمن ولاية الجزائر العاصمة، من توقيف 6 أشخاص مشتبه فيهم في جنحة حيازة المخدرات الصلبة.

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