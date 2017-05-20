سارع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، لجمع أمناء المحافظات، لافتكاك تأشيرة الدعم والمساندة، صدا لحملات الإطاحة التي يواجهها في الأسابيع الأخيرة، بسبب النتائج "الهزيلة" التي حققها الحزب في المجلس الشعبي الوطني، وبعدها خسارته لتسع حقائب وزارية في التغيير الحكومي الذي أجراه الرئيس بوتفليقة نهاية الأسبوع.
ومن بين الحقائب التي فقدها، وزارة السكن، النقل، الأشغال العمومية، الصحة، العمل، الموارد المائية، الوزارة المنتدبة للصناعة التقليدية، السياحة، البيئة، وزارة الفلاحة.
ويبدو أن حزب جبهة التحرير الوطني يمر بأسوأ "موسم" سياسي له، بسبب نكسة المقاعد حيث حاز على 161 مقعدا في تشريعيات الرابع ماي، متراجعا بـ 60 مقعدا مقارنة بتشريعيات 2012، لتأتي بعدها "خيبة" تآكل حقائبه الوزارية.
وأمام هذا الوضع لم يجد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، سوى افتكاك المباركة من أمناء المحافظات، الذين خرجوا ببيان أول أمس، قالوا فيه: "نؤكد باسم مناضلي ومناضلات الحزب التفافنا حول القيادة الشرعية للحزب وفي مقدمتها الأمين العام الدكتور جمال ولد عباس".
وأوضح البيان "نؤكد دعمنا لكل القرارات التي تتخذها القيادة السياسية في كل المجالات".
وفي أعقاب دعوات لرحيل جمال ولد عباس، بصفته المسؤول الأول عما يسميه المحتجون النتائج السلبية للأفلان، خلال الاقتراع الأخير، ذكر أمناء المحافظات أنهم "يشجبون جميع التصرفات الخارجة عن الأطر القانونية والنظامية للحزب، من تصريحات ومواقف وبيانات مهما كان مصدرها والساعية إلى زعزعة وحدة الصف".
من جهته، أفادت مصادر من داخل المجلس الشعبي الوطني لـ"الشروق" أن الأفلان يقود مشاورات ماراطونية، مع كتلة الأحرار المكونة من 28 مقعدا، لضم أصواتها لصالحه واستطاع رفع عدد مقاعده من 161 مقعد إلى 168 مقعد، بعد الظفر بسبعة مقاعد كانت من نصيب القوائم الحرة - حسب تصريحات تعود للأمين العام للأفلان جمال ولد عباس - .
وقال ولد عباس في كلمة له أعقبت الإعلان عن مرشح الآفلان لرئاسة المجلس الشعبي الوطني السبت الفارط، بأن 7 نواب فازوا في التشريعيات عن قوائم حرة اتصلوا بقيادة الحزب للعودة إلى بيت جبهة التحرير مضيفا أن هناك أسماء أخرى في طريقها إلى أحضان الآفلان.
والأكيد أن عدة أحزاب سياسية تحت قبة البرلمان ستستغل عدد المقاعد التي حصلتها القوائم الحرة، والبالغ عددها 28 مقعدا لإقناعها بالانضواء تحت صفوفها، خاصة وأن الدستور الجديد يمنع في أحد مواده بشكل صريح النواب من التجوال السياسي من حزب لآخر، لكنه لم يشر بصريح العبارة إلى النواب الأحرار وهو ما سيشجع لا محال التشكيلات السياسية لاستغلال هذه الثغرة القانونية لصالحها.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
شارك برأيك
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
الأكثر تفاعلا
1شخصيات فرنسية مقرّبة من إسرائيل تحظر "دقلة نور" بأوروبا!
2الحقائب السيادية بقيت على حالها وما ارتبط بالنفط تغيّر
3السبت أول أيام شهر رمضان
4الجزائر تدين الاعتداء الإرهابي ضد حافلة في مصر
5زوخ: كل مكتتبي التساهمي سيستلمون سكناتهم.. امنحونا الوقت!
Français English
الرأي
التهامي مجوري
مفهوم المرجعية في التجربتين الإيرانية والماليزية
محمد الهادي الحسني
الصوفي السلفي
أبو بكر خالد سعد الله
جامعتنا وجامعتهم.. خَيِّرُونا وخَيِّرُوهم!
عبد الرزاق قسوم
عسر الإمتحان.. على نواب البرلمان
سليم قلالة
لن نَسأل عن المليار الأول
سلطان بركاني
غدا رمضان.. فهل ستبدأ حياتك الجديدة؟
ياسين معلومي
المهازل تتواصل فهل من منقذ؟
عبد الناصر
من يقول كلمة حق في "الرقية"؟
سلطان بركاني
عندما تتحرّك فطرة الخير في النّفوس
عمار يزلي
من بني ويوي إلى بني نونو
الفيديو
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
سارع لافتكاك تأشيرة "الدعم" من أمناء المحافظات
الآفلان بين" نكسة" المقاعد و"تآكل" الحقائب الوزارية .. أي مصير لولد عباس!
إيمان عويمر
سارع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، لجمع أمناء المحافظات، لافتكاك تأشيرة الدعم والمساندة، صدا لحملات الإطاحة التي يواجهها في الأسابيع الأخيرة، بسبب النتائج "الهزيلة" التي حققها الحزب في المجلس الشعبي الوطني، وبعدها خسارته لتسع حقائب وزارية في التغيير الحكومي الذي أجراه الرئيس بوتفليقة نهاية الأسبوع.
تغطيات ذات صلة
إقصاء البطالين من الشركات النفطية يؤجج الشارع بحاسي مسعود
خصوم ولد عبّاس يلغون اجتماعهم بعين تموشنت
الآفلان بين" نكسة" المقاعد و"تآكل" الحقائب الوزارية .. أي مصير لولد عباس!
"المتعاقدون" و"المستخلفون" لتصحيح أوراق البكالوريا
الدرك لمراقبة الأسعار وتجاوزات الأسواق والمتاجر
ومن بين الحقائب التي فقدها، وزارة السكن، النقل، الأشغال العمومية، الصحة، العمل، الموارد المائية، الوزارة المنتدبة للصناعة التقليدية، السياحة، البيئة، وزارة الفلاحة.
ويبدو أن حزب جبهة التحرير الوطني يمر بأسوأ "موسم" سياسي له، بسبب نكسة المقاعد حيث حاز على 161 مقعدا في تشريعيات الرابع ماي، متراجعا بـ 60 مقعدا مقارنة بتشريعيات 2012، لتأتي بعدها "خيبة" تآكل حقائبه الوزارية.
وأمام هذا الوضع لم يجد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، سوى افتكاك المباركة من أمناء المحافظات، الذين خرجوا ببيان أول أمس، قالوا فيه: "نؤكد باسم مناضلي ومناضلات الحزب التفافنا حول القيادة الشرعية للحزب وفي مقدمتها الأمين العام الدكتور جمال ولد عباس".
وأوضح البيان "نؤكد دعمنا لكل القرارات التي تتخذها القيادة السياسية في كل المجالات".
وفي أعقاب دعوات لرحيل جمال ولد عباس، بصفته المسؤول الأول عما يسميه المحتجون النتائج السلبية للأفلان، خلال الاقتراع الأخير، ذكر أمناء المحافظات أنهم "يشجبون جميع التصرفات الخارجة عن الأطر القانونية والنظامية للحزب، من تصريحات ومواقف وبيانات مهما كان مصدرها والساعية إلى زعزعة وحدة الصف".
من جهته، أفادت مصادر من داخل المجلس الشعبي الوطني لـ"الشروق" أن الأفلان يقود مشاورات ماراطونية، مع كتلة الأحرار المكونة من 28 مقعدا، لضم أصواتها لصالحه واستطاع رفع عدد مقاعده من 161 مقعد إلى 168 مقعد، بعد الظفر بسبعة مقاعد كانت من نصيب القوائم الحرة - حسب تصريحات تعود للأمين العام للأفلان جمال ولد عباس - .
وقال ولد عباس في كلمة له أعقبت الإعلان عن مرشح الآفلان لرئاسة المجلس الشعبي الوطني السبت الفارط، بأن 7 نواب فازوا في التشريعيات عن قوائم حرة اتصلوا بقيادة الحزب للعودة إلى بيت جبهة التحرير مضيفا أن هناك أسماء أخرى في طريقها إلى أحضان الآفلان.
والأكيد أن عدة أحزاب سياسية تحت قبة البرلمان ستستغل عدد المقاعد التي حصلتها القوائم الحرة، والبالغ عددها 28 مقعدا لإقناعها بالانضواء تحت صفوفها، خاصة وأن الدستور الجديد يمنع في أحد مواده بشكل صريح النواب من التجوال السياسي من حزب لآخر، لكنه لم يشر بصريح العبارة إلى النواب الأحرار وهو ما سيشجع لا محال التشكيلات السياسية لاستغلال هذه الثغرة القانونية لصالحها.