"أوريدو" يعد زبائنه بمنتجات وعروض ترويجية في رمضان

كشف متعامل الهاتف النقال أوريدو الجمعة عن عروض ترويجية خاصة بشهر رمضان لزبائنه سيميط عنها اللثام قريبا. ويغتنم "أوريدو"، المؤسسة القريبة من الجزائريين، مناسبة حلول شهر رمضان المعظم ليتمنى "رمضان كريم" لكل الشعب الجزائري.

وحسب بيان للمتعامل، ووفاء لبُعده المواطن، يقدّم "أوريدو" للجزائريين تمنياته بالصحة والهناء والازدهار ويُعبّر عن فخره بمقاسمتهم أجواء التقوى والتضامن لهذا الشهر الفضيل.

وككل سنة، يُسجّل المتعامل حضوره في هذا الشهر الكريم تحت شعار التقاسم والتكافل والابتكار بالتقرب أكثر من زبائنه من خلال إسهامه في عدة مبادرات اجتماعية وكذا بإطلاق منتجات وعروض ترويجية جديدة تستجيب للمتطلبات الاتصالاتية لزبائنه.