خصوم ولد عبّاس يلغون اجتماعهم بعين تموشنت

ألغى خصوم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، تجمعهم الذي كان مزمعا انعقاده بعين تموشنت الخميس. وقالت مصادر مطلعة لـ"الشروق": "إنّ قرار إلغاء الاجتماع، الذي كان مقررا عقده ببلدية حاسي الغلة بعين تموشنت، جاء عقب عدم انسياق عدد من أعضاء لجنة تقويم الحزب العتيد التي يرأسها عبد الكريم عبادة للمبادرة".

وأضافت المصادر، أنّه كان مقرّرا مشاركة شخصيات بارزة في هذا الاجتماع، منهم مناضلون ونواب سابقون على رأسهم النائب السابق عبد القادر روازمي، قبل أن يتم التراجع عن ذلك. وعزت المصادر سبب إلغاء اللقاء الذي كان مقررا بعين تموشنت، إلى ما يحمله مكان انعقاده من رمزية باعتبار أن الأمين العام جمال ولد عباس الذي ولد في تلمسان، وقضّى سنوات في عين تموشنت، التي تعدّ معقلا لأنصاره، كما يقطن عدد من أقاربه بهذه المدينة.