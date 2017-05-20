التوزيع غير العادل لمناصب العمل وراء موجة الغضب إقصاء البطالين من الشركات النفطية يؤجج الشارع بحاسي مسعود

مازال ملف التشغيل بولاية ورقلة بصفة عامة وحاسي مسعود بصفة خاصة يثير الكثير من التساؤلات؛ لاستمرار الوضع على ماهو عليه، خاصة ماتعلق بتوظيف الشباب البطال لمدينة حاسي مسعود؛ والذي يشتكي من الإقصاء والتهميش في توجيه عروض العمل بالمنطقة، مقارنة بولاية ورقلة، والتي تم خلال السنوات الأخيرة توظيف أكبر عدد من شباب المنطقة.

قام الشباب البطال بمدينة حاسي مسعود خلال الثلاث أيام الأخيرة بوقفات احتجاجية أمام مقر الدائرة؛ رافعين شعارات تطالب السلطات المعنية بالمنطقة توظيفهم بالمؤسسات الوطنية البترولية؛ كما طالبوا ذات السلطات بالعدول عن تهميش شباب المنطقة، خاصة وأن معظم عروض العمل الخاصة بهذه الشركات وخلال السنوات الأخيرة، أصبحت توجه لولاية ورقلة، في حين تم تجاهل المنطقة حسبهم .

وطالب العديد منهم بوضع حد للمافيا التي سيطرت على مجال التوظيف بالمنطقة؛ حيث أصبحت العديد من المناصب يتم تمريرها تحت الطاولة وبتواطؤ من رؤساء الوكالات ومسؤولي هذه الشركات وكذا المنتخبين المحليين بالولاية.

واعتصم العشرات من الشباب البطال أمام الدائرة منذ أيام فقط، حيث يعتزم العديد منهم البقاء بذات المكان إلى غاية إيجاد الحلول لهم حسب ما صرح به بعضهم؛ في مقابل ذلك وحسب ما أكده هؤلاء لـ الشروق فإنه بالرغم من إقصاء العديد منهم من مناصب العمل في وقت سابق في العديد من العروض المقدمة وإلى غاية تواصل احتجاجهم أمام مقر الدائرة؛ فإنه ولحد الساعة لم يتلق هؤلاء أي اهتمام أو رد من طرف المسؤولين المعنيين بالقضية، وكذا السلطات المحلية بالمنطقة؛ وهو مازاد من غضب هؤلاء والذين سيواصلون التصعيد من خلال تنظيم وقفات احتجاجية متواصلة بحسبهم.

وقد بات العديد من شباب المنطقة مهمش على جميع الأصعدة، سواء ما تعلق بالتلاعب بمناصب العمل من طرف القائمين على مجال التوظيف؛ حيث يتهم العديد من شباب حاسي مسعود بتوزيع المناصب على معارفهم دون اتباع الإجراءات القانونية المعمول بها .

ومن جهة أخرى أصبحت العديد من عروض العمل الصادرة من الشركات البترولية في أغلبها توجه لمنطقة ورقلة؛ وهو ما يتعارض مع التوزيع العادل لكل وكالات الولاية.

وهي سياسة يتم وضعها على مستوى القائمين بالتوظيف بعاصمة ولاية ورقلة؛ في حين يتم تهميش دائرة حاسي مسعود وباقي الدوائر في غالب الأحيان.

ويطالب العديد من شباب المنطقة السلطات المحلية بوضع حد لكل هذه الخروقات والتلاعبات في ملف التوظيف بالمنطقة، والتي في كل مرة يتم تجاهل وإقصاء الشباب البطال بمدينة حاسي مسعود؛ الذين يعتبرون أن دائرتهم أولى من الدوائر الأخرى فيمايخص توظيف البطالين؛ والذين وبحسب بعض الإحصائيات التي تؤكد نقص توظيفهم خلال الثلاث السنوات الأخيرة، فيما يخص المناصب التي تم عرضها من طرف الشركات البترولية مقارنة بالدوائر الأخرى، وفي مقابل ذلك يتم توجيه المئات من عروض العمل المتعلقة بالشركات الخاصة نحو دائرة حاسي مسعود، وهو ما يرفضه العديد من شباب المنطقة؛ فبحسبهم أصبحت عروض العمل توجه على أساس المحسوبية والجهوية، وهو ما يتنافى والإجراءات القانونية المتبعة، في توزيع هذه المناصب على وكالات التشغيل بالمنطقة خلال السنوات الأخيرة.

وفي نفس السياق يتساءل العديد من هؤلاء عن عدم كفاية كل هذه الشركات العاملة بالمنطقة، والتي تقوم بتقديم المئات من عروض العمل في كل سنة من احتواء كل بطالي المنطقة والقضاء على أزمة البطالة نهائيا.