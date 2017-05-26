حريق بمستودع لشركة "نوّارة" بالعاصمة

date 2017/05/26 views 269 comments 0
author-picture

icon-writer رضا. م

صحافي بالقسم الوطني لجريدة الشروق

شب حريق بمستودع لتخزين السلع التابعة لشركة "نوارة" لصناعة (الفلان والخميرة)، الخميس، في حدود الساعة الثامنة مساء. ولم يخلف الحريق.حسب ما أكده الملازم الأول خالد بن خلف الله من خلية الاتصال لمديرية الحماية المدنية بالعاصمة في تصريحات لـ"الشروق"، أي خسائر بشرية تذكر.

icon-links تغطيات ذات صلة

حيث تمكنت ذات المصالح من إنقاذ أغلب تجهيزات ومعدات المستودع المتكون من طابقين أول وأرضي، ما عدا بعض المواد الأولية ومستلزمات التعليب.

icon-tags
  • print