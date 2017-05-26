حريق بمستودع لشركة "نوّارة" بالعاصمة

شب حريق بمستودع لتخزين السلع التابعة لشركة "نوارة" لصناعة (الفلان والخميرة)، الخميس، في حدود الساعة الثامنة مساء. ولم يخلف الحريق.حسب ما أكده الملازم الأول خالد بن خلف الله من خلية الاتصال لمديرية الحماية المدنية بالعاصمة في تصريحات لـ"الشروق"، أي خسائر بشرية تذكر.

حيث تمكنت ذات المصالح من إنقاذ أغلب تجهيزات ومعدات المستودع المتكون من طابقين أول وأرضي، ما عدا بعض المواد الأولية ومستلزمات التعليب.