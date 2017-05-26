حكومة أزمة أم تصريف أعمال

"حكومة أزمة" و"حكومة تصريف أعمال تحضيرا لرئاسيات 2019" و"حكومة تكنوقراط"، هي تسميات أطلقت على الطاقم الحكومي الجديد بقيادة عبد المجيد تبون.

هل تعتقد أن هذه الحكومة كانت في مستوى التطلعات لمواجهة الأزمات الراهنة؟ وهل هذا الطاقم قادر على مواجهة تبعات الأزمة النفطية والتحول نحو اقتصاد بديل للمحروقات؟ وهل سينجح تبون وطاقمه فيما فشل فيه سلفه عبد المالك سلال؟