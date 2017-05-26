حكومة أزمة أم تصريف أعمال

آخر الإستفتاءات إستفتاءات
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ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
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حكومة حزبية183 (%12.27)
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حكومة تكنوقراط1001 (%67.09)
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مزيج بين الإثنين308 (%20.64)
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هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
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تعكس669 (%16.43)
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لا تعكس3403 (%83.57)
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هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
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أوافق3448 (%13.99)
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لا أوافق21196 (%86.01)
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هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
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ينجحون16716 (%57.05)
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لا ينجحون12584 (%42.95)
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هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
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تستطيع870 (%7.8)
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لا تسطيع10282 (%92.2)
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كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
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استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
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إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
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هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
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نعم3082 (%71.54)
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لا1226 (%28.46)
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هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
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أعارض22917 (%61.23)
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أؤيد14509 (%38.77)
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هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
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نعم1401 (%13.13)
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لا9270 (%86.87)
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هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
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حكومة أزمة أم تصريف أعمال
"حكومة أزمة" و"حكومة تصريف أعمال تحضيرا لرئاسيات 2019" و"حكومة تكنوقراط"، هي تسميات أطلقت على الطاقم الحكومي الجديد بقيادة عبد المجيد تبون.
هل تعتقد أن هذه الحكومة كانت في مستوى التطلعات لمواجهة الأزمات الراهنة؟ وهل هذا الطاقم قادر على مواجهة تبعات الأزمة النفطية والتحول نحو اقتصاد بديل للمحروقات؟ وهل سينجح تبون وطاقمه فيما فشل فيه سلفه عبد المالك سلال؟
تبون، سيكون ضحية العبث السا - و اللاحق؟2017/05/26 على 23:101
"" لا يمكن حل مشكلة بنفس العقلية التي أنشأتها"؟؟ لا اختلاف في العقليات و في مستوى التكوين، و بالتالي لا أفكار ولا حلول، بل استمرار في سياسة التخويف و التسويف؟؟لربح الوقت؟؟؟؟؟؟؟