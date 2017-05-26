توقيف سارقي الأجهزة البيومترية ببلدية الجلفة

أوقفت، الخميس، فرقة البحث والتحري بأمن ولاية الجلفة لصين كانا قد سطا على أجهزة بيومترية تابعة لبلدية الجلفة.

وكانت فرقة البحث والتحري بأمن الجلفة قد تلقت شكوى مفادها تعرض الأجهزة البيومترية التابعة لمصلحة جوازات السفر للسطو من طرف مجهولين، وبعد عمليات البحث والتحري وفي ظرف وجيز تمكنت الفرقة من وضع يدها على المشتبه فيهما أحدهما يبلغ من العمر 33 والآخر 40 سنة وتم استرجاع المسروقات وتم تقديم الجناة إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة الذي أمر بوضع أحدهما الحبس المؤقت فيما وضع الآخر تحت الرقابة القضائية.