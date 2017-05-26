توقيف سارقي الأجهزة البيومترية ببلدية الجلفة

date 2017/05/26 views 251 comments 0
author-picture

icon-writer نورين. ع

أوقفت، الخميس، فرقة البحث والتحري بأمن ولاية الجلفة لصين كانا قد سطا على أجهزة بيومترية تابعة لبلدية الجلفة.

icon-links تغطيات ذات صلة

وكانت فرقة البحث والتحري بأمن الجلفة قد تلقت شكوى مفادها تعرض الأجهزة البيومترية التابعة لمصلحة جوازات السفر للسطو من طرف مجهولين، وبعد عمليات البحث والتحري وفي ظرف وجيز تمكنت الفرقة من وضع يدها على المشتبه فيهما أحدهما يبلغ من العمر 33 والآخر 40 سنة وتم استرجاع المسروقات وتم تقديم الجناة إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة الذي أمر بوضع أحدهما الحبس المؤقت فيما وضع الآخر تحت الرقابة القضائية.

icon-tags
  • print