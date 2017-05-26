الكاميرا الخفية "الواعرة" مباشرة بعد الأذان ريم غزالي: لا عنف في العمل و"ديزاد جوكر" هو زربوعي!!

ردّت الفنانة ريم غزالي الصاع صاعين لمن راح يتحدث عن عملها الرمضاني الجديد "الواعرة" المقرر بثه حصريا على قنوات "الشروقTV"، خلال الشهر الفضيل، مطالبة بتأجيل إصدار "الأحكام المسبقة" إلى ما بعد بث العمل الذي تقدمه مع "اليوتيوبر" شمسو ديزاد جوكر، الذي سينتهي باستضافة فنان قالت إنها تتركه مفاجأة إلى ليلة العيد!!.

يحكمون على أعمال لم يروها بعد!!

"لا أريد أن أضيّع وقتي في الرد على أشخاص يحكمون على أعمال لم يروها بعد.. ريم تعمل 18 ساعة في اليوم".

هكذا.. ردت "غزالي" عبر "الشروق" على من راح يصدر أحكاما مسبقة بالقول إن الكاميرا الخفية "الواعرة" تشجع على العنف، في محاولة لتكسير العمل الذي تراهن عليه "الشروقTV" خلال السباق الرمضاني. مضيفة: "أنا بعيدة كل البُعد عن الوسط الفني ولا أنافس إلا نفسي.. ولمن يقول إن ريم وراءها فـلان وعـلاّن أقول لهم ورائي عقل يشتغل ويفكر.. كان بإمكاني أن أبقى في لبنان وأضع رجلا على رجل وأنتقي أفضل العروض التي تأتيني، لكن لأني أحب بلدي جدا بقيت لأساهم في رفع مستوى الفن، وهذا ما ستكتشفونه من خلال "الواعرة".

أفكار شمسو "ديزاد جوكر" عبقرية

تقول غزالي إن فكرة "الواعرة" تعود لها، فيما اشتغلت على كتابة سيناريو الحلقات بمشاركة شمسو "ديزاد جوكر" الذي وصفت أفكاره بالعبقرية: "لكن ما لا يعرفه الكثيرون أنني كنت أحضّر مسلسلا دراميا كي يعرض في رمضان 2017، لكني آثرت تأجيله لموسم 2018 لأسباب إنتاجية، وفي هذه الأثناء، حدثت اتصالات بيني وبين مدير مجمّع "الشروق" السيد علي فضيل لتقديم عمل لرمضان ووجدته متحمسا لفكرة كاميرا "الواعرة" وعليه بدأنا في الاشتغال عليها.

وتكشف ريم أن "الواعرة" تستغرق 28 حلقة، كل حلقة تستغرق 10 دقائق، على أن تبث يوميا بعد مدفع الإفطار. لافتة أن حلقة العيد التي ستكون خاصة (ساعة ونصف من البث) ومميزة، سيحل فيها ضيف اكتفت بالقول إنه سيكون "مفاجأة" كبيرة لمتابعي السلسلة سيتحدث عن كواليس الحلقة وتحاوره في العديد من المواضيع والمحاور.

هؤلاء أبرز ضيوف "الواعرة":

تضيف غزالي: "بعد طرح البرومو الدعائي للواعرة، انهالت عليّ الاتصالات من الناس ومن الفنانين أيضا، وهو ما أسعدني جدا، وأحب أن أؤكد أن العمل ليس به أي عنف لأنني شخصيا ضد العنف.. لازم ينتظروا بث "الواعرة" ليكتشفوا أن المقالب كان الهدف منها الترفيه والترويح عن المتفرجين. كما أن جل الفنانين كانوا مقتنعين وراضين عن مرورهم، إلى درجة أن بعض الفنانين (تضحك) اتصلوا معاتبين كيف لم أدعهم إلى هذه المغامرة!!".

تضم الواعرة -كما تكشفه مُحدّثة "الشروق"- 12 فكرة، منها "الخيمة" التي يتقمص فيها شمسو دور الشاب زربوعي الذي يقوم باستفزاز الفنانين بغنائه، كذلك: الصحراء، البحر، الدار المسكونة، باتمان، المهرّج وغيرها. أما عن أبرز ضيوف "الواعرة" فسيكونون: عتيقة طوبال، رضا سيتي 16، محمد الخامس، الشاب مازي، نوال اسكندر، حسيبة عمروش، نعيمة عبابسة، المذيع في الشروق نيوز رياض بن عمر، ياسمين عماري (السلطانة رزان)، رضوان بلا حدود وغيرهم.

واختتمت غزالي تصريحها لـ"الشروق" بتوجيه تحية إلى جميع فريق عمل "الواعرة" الذي تعب في تصوير العمل، خاصة في الصحراء، وتحت درجة حرارة عالية جدا، معتبرة الطاقة الشبانية التي عملت معها تبشر بغد مزدهر للمشهد الفني الجزائري.

نوال مقران: كبسولة ودحمان سيتصالحان ولكن السجن يفرقهما

تقول الممثلة، نوال مقران، التي عرفها المشاهد في "ناس السطح" باسم "كبسولة" إن تصور البرنامج سيكون في عمومه نفس التصور من حيث تداخل الأحداث وتوزيع الأدوار ولكن ما سيتغير ـ حسبها- هو أن كل الأحداث ستكون داخل سجن ولن تتمكن من مغادرته للقاء زوجها دحمان.

وأضافت في نفس السياق، "كان من المزمع العمل مع الشروق سنة 2014 ولظروف معينة تأجل المشروع وها نحن سنعود من الشروق هذه السنة وكلنا عزم على إمتاع المشاهدين بكل ما أوتينا من قوة وموهبة وأفكار خاصة أنه سيكون الظهور الأخير بعد أن اتفقنا جميعا وقررنا أن يكون هذا الموسم الأخير".

واستطردت "قهوة القوسطو" فتحت لنا الباب في البداية ثم "جورنان القوسطو"، سمح لنا بتقمص أدوارنا الثابتة في كل موسم وهو ما ساعد في تعرف المخرجين والمنتجين علينا واستدعائنا مباشرة إلى أدوار مشابهة في أعمال أخرى من دون كاستينغ. هذه السنة الكثير من المخرجين والمنتجين اتصلوا بنا جميعا لعرض عدد من الأدوار وشخصيا سأكون حاضرة في عدد من الأعمال التي ستجمعني مع زملائي أيضا.

وأكدت في ختام اللقاء أن عبد القادر جريو، بالنسبة إليها وزملائها جميعا ليس مخرجا فقط بل أخ حقيقي وسند معنوي مهم "عبد القادر إنسان حساس ومثقف ومتعاون وعلاقتنا به جد مميزة".

نبيل عسلي: "بحليطو" يظهر مضطربا ويتحول إلى مناضل

عبر الممثل، نبيل عسلي، عن سعادته وكل فريق العمل بكسب جمهور جديد هو جمهور قناة "الشروق" العريض.

وعلق "واعون جدا بالمسؤولية ونؤمن بالحرية المسؤولة ونعرف حدودنا وعليه وكما تعودنا سنمتع المشاهدين بعيدا عن التجريح أو الإساءة إلى الآخرين".

وكشف "بحليطو" عن الإضافات والتغييرات التي ستطرأ على شخصيته "عادة في جورنان القوسطو 4 ندخل الكثير من التغييرات فالسطح هو عالمنا الذي نضيف له بعض الإضافات والتعديلات حيث لا نكون مباشرين أو سطحيين. أردنا أن يكون السجن داخل المنزل وما يهم هو الإسقاطات المختلفة التي سيكونها المشاهد بكل حرية حسب ما يراه مناسبا لأفكاره ورؤاه. وأكيد نتأثر ككل الجزائريين بالمتغيرات الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية ونحاول قدر الإمكان أن نكون لسان حال المجتمع في حدود الأخلاق والحدود".

سيعود بحليطو في الموسم السادس مضطربا عقليا ونفسيا ومكتئبا بسبب ما يتعرض له في السجن ولكنه سيبقى الرجل المناضل الذي يرفض أن يتنازل عن "البرميل".

ويضيف "سيكون آخر ظهور لنا عبر "ناس السطح" والقرار كان جماعيا وبالاتفاق بيننا، قررنا أن نخوض تجارب جديدة، شخصيا بدأت أتعب من الظهور في شهر رمضان فقط، رغم مشاركاتي في أعمال سينمائية إلا أنني أفضل في السنوات القادمة أن يكون الإنتاج على مدار السنة على غرار تركيا ومصر".

نسيم حدوش: "بحليطو رفيقي في الزنزانة وانتظروا مفاجآت كثيرة

أكد مقلد أبرز الشخصيات السياسية التي استضافها برنامج "ناس السطح" منذ بدايته على أن تصور الموسم السادس والأخير قوي وعميق ويحمل دلالات مختلفة.

وأشار إلى أنه حان الوقت للمرور إلى أعمال أخرى لأن الفريق قدم كل ما يستطيع وخاض في "الكوميديا السياسية" بكل جرأة وبحرية مسؤولة مكنته من الحصول على جمهور واسع وأن ظهورهم من خلال "الشروق نيوز" هو فرصة للقاء جمهور جديد وكسب تحد آخر في مسار فريق "ناس السطح".

وقال حدوش "بحليطو سيكون رفيقي في الزنزانة، وسيكون مضطربا جدا وسيقفز على حياتي وسأترك الباقي مفاجأة تكتشفونها في شهر رمضان".