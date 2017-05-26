نقلت وكالة رويترز للأنباء عن عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى في منظمة التحرير قوله، السبت، إن الأسرى الفلسطينيين علقوا إضرابهم المفتوح عن الطعام بعد التوصل لاتفاق مع الجانب الإسرائيلي.
وأضاف قراقع لرويترز: "بعد مفاوضات استمرت عشرين ساعة مع قيادة الإضراب على رأسهم مروان البرغوثي تم التوصل لاتفاق ينهي إضراب المعتقلين الذي استمر أربعين يوماً".
وأوضح قراقع، أنه لا توجد لديه تفاصيل حول هذا الاتفاق.
ولم يصدر تعقيب من الجانب الإسرائيلي حول الاتفاق.
وبدأ مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال منذ السابع عشر من الشهر الماضي إضراباً مفتوحاً عن الطعام بقيادة مروان البرغوثي (59 عاماً) عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الذي يقضي خمسة أحكام بالسجن المؤبد أمضى منها خمسة عشر عاماً.
ويطالب الأسرى بإنهاء سياسة العزل الانفرادي والاعتقال الإداري إضافة إلى مطالب تتعلق بزيارة ذويهم وكذلك أمور تتعلق بالصحة والتعليم.
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بعد التوصل لاتفاق
الأسرى الفلسطينيون يعلقون إضرابهم عن الطعام
الشروق أونلاين - وكالات
نقلت وكالة رويترز للأنباء عن عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى في منظمة التحرير قوله، السبت، إن الأسرى الفلسطينيين علقوا إضرابهم المفتوح عن الطعام بعد التوصل لاتفاق مع الجانب الإسرائيلي.
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وأضاف قراقع لرويترز: "بعد مفاوضات استمرت عشرين ساعة مع قيادة الإضراب على رأسهم مروان البرغوثي تم التوصل لاتفاق ينهي إضراب المعتقلين الذي استمر أربعين يوماً".
وأوضح قراقع، أنه لا توجد لديه تفاصيل حول هذا الاتفاق.
ولم يصدر تعقيب من الجانب الإسرائيلي حول الاتفاق.
وبدأ مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال منذ السابع عشر من الشهر الماضي إضراباً مفتوحاً عن الطعام بقيادة مروان البرغوثي (59 عاماً) عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الذي يقضي خمسة أحكام بالسجن المؤبد أمضى منها خمسة عشر عاماً.
ويطالب الأسرى بإنهاء سياسة العزل الانفرادي والاعتقال الإداري إضافة إلى مطالب تتعلق بزيارة ذويهم وكذلك أمور تتعلق بالصحة والتعليم.