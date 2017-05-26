صنع تعيين الشاب، مسعود بن عقون، المكنى إلياس وزيرا للسياحة الحدث بصفته أصغر وزير يعين في منصب بهذا الحجم منذ عقود.
حيث لا يتعدى عمره 38 سنة، كما صنع الحدث على مستوى منطقة مروانة بولاية باتنة باعتبار أن الشاب الذي درس خلال مراحل التعليم الأولى بباتنة قبل أن ينتقل إلى دراسة الحقوق بجامعة بن عكنون، سبق له الترشح قبل أسابيع متصدرا لقائمة الحركة الشعبية الجزائرية لعمارة بن يونس بولاية باتنة غير أن القائمة خرجت خالية الوفاض من معركة 4 ماي الفارط، وبأصوات لم تشفع لها بحصد أي مقعد من بين 14 مقعدا.
وصنع تعيين الشاب مسعود مفاجأة كبرى لدى القواعد الحزبية الأخرى خاصة حزب الأفلان الذي اكتسح المشهد بـ 9 مقاعد والأرندي بثلاثة مقاعد والمستقبل بمقعدين.
حيث لم تفلح هذه الأحزاب في صناعة مشروع وزير رغم حيازتها جملة الأصوات الناخبة، فيما لم ينل المترشح المستوزر الذي لم يمارس أي وظيفة إدارية من قبل ومتصدر قائمة حزب عمارة بن يونس سوى 6968 أي ما نسبته 2.76 في المائة أي ما دون عتبة الخمسة بالمائة الإقصائية.
وبخلاف الصدمة التي تلقتها الأحزاب الكبرى بالولاية، فإن تعيين الشاب الذي يشغل منصب الأمين العام للحركة الوطنية للطلبة الجزائريين، ضمن الحكومة الجديدة، ضمن لولاية باتنة وزيرا من حصة الحركة الشعبية الجزائرية وفقا لوفاق سياسي معين ليرافق الطاهر خاوة وزير العلاقات مع البرلمان الذي ترشح من العاصمة وسمح استوزاره مجددا بصعود الحقوقي مراد حليس إلى منصب نيابي، بالإضافة إلى القادم الجديد يوسف شرفة وزير السكن والعمران والمدينة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1شخصيات فرنسية مقرّبة من إسرائيل تحظر "دقلة نور" بأوروبا!
257 سنة وشهران.. معدل العمر في حكومة تبون!
3حكومة غير محزبة لتصريف الأعمال إلى غاية 2019!
4هذا ما قاله الوزراء المغادرون والقادمون
5السبت أول أيام شهر رمضان
Français English
الرأي
سلطان بركاني
صُمتُ ليوم أشدّ منه حرا
حبيب راشدين
حكومة تسيير لا شريك في التدبير
جمال لعلامي
حتى يصوم الوزراء إيمانا واحتسابا!
حسين لقرع
100 سنة إلى الوراء!
التهامي مجوري
مفهوم المرجعية في التجربتين الإيرانية والماليزية
محمد الهادي الحسني
الصوفي السلفي
أبو بكر خالد سعد الله
جامعتنا وجامعتهم.. خَيِّرُونا وخَيِّرُوهم!
عبد الرزاق قسوم
عسر الإمتحان.. على نواب البرلمان
سليم قلالة
لن نَسأل عن المليار الأول
سلطان بركاني
غدا رمضان.. فهل ستبدأ حياتك الجديدة؟
الفيديو
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
أصغر وزير في الطاقم الوزاري الجديد
عقون.. فشل في التشريعيات وصار وزيرا للسياحة باسم حزب بن يونس
طاهر حليسي
مراسل صحافي ومدير مكتب الشروق بولاية باتنة
صنع تعيين الشاب، مسعود بن عقون، المكنى إلياس وزيرا للسياحة الحدث بصفته أصغر وزير يعين في منصب بهذا الحجم منذ عقود.
تغطيات ذات صلة
60 مليار دينار ستدفع لتسوية مستحقات مؤسسات إنجاز السكنات
وقف الاحتجاجات.. تسوية الملفات العالقة وبعث مشروع قانون الصحة
وزراء جدّد لقوانين قَديمة مثيرة للجدل..!
عقون.. فشل في التشريعيات وصار وزيرا للسياحة باسم حزب بن يونس
45 ألف تأشيرة عمرة للجزائريين.. وتمديد الموسم إلى منتصف شوال
حيث لا يتعدى عمره 38 سنة، كما صنع الحدث على مستوى منطقة مروانة بولاية باتنة باعتبار أن الشاب الذي درس خلال مراحل التعليم الأولى بباتنة قبل أن ينتقل إلى دراسة الحقوق بجامعة بن عكنون، سبق له الترشح قبل أسابيع متصدرا لقائمة الحركة الشعبية الجزائرية لعمارة بن يونس بولاية باتنة غير أن القائمة خرجت خالية الوفاض من معركة 4 ماي الفارط، وبأصوات لم تشفع لها بحصد أي مقعد من بين 14 مقعدا.
وصنع تعيين الشاب مسعود مفاجأة كبرى لدى القواعد الحزبية الأخرى خاصة حزب الأفلان الذي اكتسح المشهد بـ 9 مقاعد والأرندي بثلاثة مقاعد والمستقبل بمقعدين.
حيث لم تفلح هذه الأحزاب في صناعة مشروع وزير رغم حيازتها جملة الأصوات الناخبة، فيما لم ينل المترشح المستوزر الذي لم يمارس أي وظيفة إدارية من قبل ومتصدر قائمة حزب عمارة بن يونس سوى 6968 أي ما نسبته 2.76 في المائة أي ما دون عتبة الخمسة بالمائة الإقصائية.
وبخلاف الصدمة التي تلقتها الأحزاب الكبرى بالولاية، فإن تعيين الشاب الذي يشغل منصب الأمين العام للحركة الوطنية للطلبة الجزائريين، ضمن الحكومة الجديدة، ضمن لولاية باتنة وزيرا من حصة الحركة الشعبية الجزائرية وفقا لوفاق سياسي معين ليرافق الطاهر خاوة وزير العلاقات مع البرلمان الذي ترشح من العاصمة وسمح استوزاره مجددا بصعود الحقوقي مراد حليس إلى منصب نيابي، بالإضافة إلى القادم الجديد يوسف شرفة وزير السكن والعمران والمدينة.