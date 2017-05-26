خطف رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، الأنظار، وذلك خلال اللقاء غير الرسمي لقادة دول "الناتو" في بروكسل، عندما ارتدى جرابين مختلفي الألوان.
نشرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صورة لترودو متباهيا بجراب زهري وآخر أزرق اللون.
وعلقت ميركل على الصورة: "جرابان رائعان ترودو…رئيس الوزراء الكندي يتفاخر خلال لقاء الناتو في بروكسل، بمشتراه الجديد".
ونشر ترودو على صفحته الخاصة صورة لقائه مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مرتديا جوارب زرقاء.
وغالباً ما تلتقط عدسات المصوّرين جوارب رئيس الوزراء "الشاب" التي تزيد من التساؤلات العديدة حوله وتجعل منه محط اهتمام الفتيات المعجبات بوسامته.
ويقول ترودو إن "شخصية القرصان جاك سبارو، التي قدّمها الممثل جوني ديب في فيلم "قراصنة الكرابيين" هي المفضّلة لديه، ويستوحي منها أحياناً أزياءه".
ويشير الى أن أكثر ما يفضّل هو ارتداء سروال جينز جيد ومناسب وتنسيقه مع سترة "الهجين" التقليدية التي نفّذها والده بيديه، على أن الأكسسوار الأقرب الى قلبه والذي يزين دائما إطلالاته هو "الجوارب الملونة".
ولعلّ آخر صيحة لترودو، شغلت متابعيه، كانت عبر صورة نشرها على صفحته على إنستقرام، وهو يرتدي زوجاً غير متطابق من الجوارب أثناء لقائه رئيس وزراء إيرلندا إندا كيني في مدينة مونتريال الكندية، في 4 ماي، أي يوم الأرض.
وحملت الجوارب الشهيرة رسومات من فيلم Star Wars ما ولّد ترحيباً قوياً لدى معجبي الفيلم وشخصياته الذين أثنوا على الروح المرحة لرئيس الوزراء الشاب، الذي ردّ عليهم معلقاً: "هذا ما كنتم تبحثون عنه".
بعض الصور لجوارب رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو:
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خطف الأنظار في قمة الناتو
ترودو يتباهى بـ"جواربه" أمام ميركل!
وكالات
خطف رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، الأنظار، وذلك خلال اللقاء غير الرسمي لقادة دول "الناتو" في بروكسل، عندما ارتدى جرابين مختلفي الألوان.
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نشرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صورة لترودو متباهيا بجراب زهري وآخر أزرق اللون.
وعلقت ميركل على الصورة: "جرابان رائعان ترودو…رئيس الوزراء الكندي يتفاخر خلال لقاء الناتو في بروكسل، بمشتراه الجديد".
ونشر ترودو على صفحته الخاصة صورة لقائه مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مرتديا جوارب زرقاء.
وغالباً ما تلتقط عدسات المصوّرين جوارب رئيس الوزراء "الشاب" التي تزيد من التساؤلات العديدة حوله وتجعل منه محط اهتمام الفتيات المعجبات بوسامته.
ويقول ترودو إن "شخصية القرصان جاك سبارو، التي قدّمها الممثل جوني ديب في فيلم "قراصنة الكرابيين" هي المفضّلة لديه، ويستوحي منها أحياناً أزياءه".
ويشير الى أن أكثر ما يفضّل هو ارتداء سروال جينز جيد ومناسب وتنسيقه مع سترة "الهجين" التقليدية التي نفّذها والده بيديه، على أن الأكسسوار الأقرب الى قلبه والذي يزين دائما إطلالاته هو "الجوارب الملونة".
ولعلّ آخر صيحة لترودو، شغلت متابعيه، كانت عبر صورة نشرها على صفحته على إنستقرام، وهو يرتدي زوجاً غير متطابق من الجوارب أثناء لقائه رئيس وزراء إيرلندا إندا كيني في مدينة مونتريال الكندية، في 4 ماي، أي يوم الأرض.
وحملت الجوارب الشهيرة رسومات من فيلم Star Wars ما ولّد ترحيباً قوياً لدى معجبي الفيلم وشخصياته الذين أثنوا على الروح المرحة لرئيس الوزراء الشاب، الذي ردّ عليهم معلقاً: "هذا ما كنتم تبحثون عنه".
بعض الصور لجوارب رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو: