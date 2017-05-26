استرجاع أسلحة وذخيرة توقيف ثلاثة إرهابيين بتمنراست

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، السبت، بمنطقة سيلات بالقطاع العملياتي لتنمراست، من توقيف ثلاثة (03) إرهابيين مبحوث عنهم واسترجاع (01) مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، و(01) بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف، و(04) مخازن، إضافة إلى كمية معتبرة من الذخيرة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، السبت، أن عملية توقيف الإرهابيين تمت في إطار محاربة الإرهاب وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات، ويتعلق الأمر بكل من "ع. عيسى"، "س. محمود"، "ج. بوجمعة".

وأضاف البيان أن "العمليات المنفذة من طرف وحدات الجيش الوطني الشعبي على الشريط الحدودي للبلاد، تؤكد مدى العزم والإصرار على الحفاظ على أمن بلادنا وحماية الحدود الوطنية".