وجه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، رسالة تهنئة لجميع مسلمي كندا والعالم، يبارك لهم فيها حلول شهر رمضان المبارك، كما نقلت وكالة الأناضول للأنباء.
وقال ترودو، في الرسالة الصادرة عن رئاسة الوزراء الكندية، الجمعة، إن شهر رمضان المبارك هو شهر مقدس بالنسبة للمسلمين، وهو ذكرى نزول القرآن الكريم على نبي الإسلام محمد (صلى الله عليه وسلم).
وأضاف ترودو، أن رمضان يشكل ملتقى ومناسبة اجتماعية تجمع المسلمين بأسرهم وأصدقائهم من أجل العبادة وللمشاركة على مائدة الإفطار.
ومضى قائلاً: "يذكرنا هذا الشهر بأن نتقاسم النعم التي نمتلكها ونتبادل الهدايا مع الآخرين في مجتمعاتنا والعالم".
وأشار ترودو إلى أن بلاده تحتفل بالذكرى الـ150 لاتحادها، لافتاً إلى أن مسلمي كندا يساهمون في جعل بلدهم قوياً ومتنوعاً.
وختم ترودو رسالته بتوجيه أطيب تمنياته وأسرته إلى المسلمين في كندا والعالم قائلاً: "رمضان مبارك".
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رئيس وزراء كندا يهنئ المسلمين بقدوم رمضان
وكالات - الشروق أونلاين
وجه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، رسالة تهنئة لجميع مسلمي كندا والعالم، يبارك لهم فيها حلول شهر رمضان المبارك، كما نقلت وكالة الأناضول للأنباء.
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وقال ترودو، في الرسالة الصادرة عن رئاسة الوزراء الكندية، الجمعة، إن شهر رمضان المبارك هو شهر مقدس بالنسبة للمسلمين، وهو ذكرى نزول القرآن الكريم على نبي الإسلام محمد (صلى الله عليه وسلم).
وأضاف ترودو، أن رمضان يشكل ملتقى ومناسبة اجتماعية تجمع المسلمين بأسرهم وأصدقائهم من أجل العبادة وللمشاركة على مائدة الإفطار.
ومضى قائلاً: "يذكرنا هذا الشهر بأن نتقاسم النعم التي نمتلكها ونتبادل الهدايا مع الآخرين في مجتمعاتنا والعالم".
وأشار ترودو إلى أن بلاده تحتفل بالذكرى الـ150 لاتحادها، لافتاً إلى أن مسلمي كندا يساهمون في جعل بلدهم قوياً ومتنوعاً.
وختم ترودو رسالته بتوجيه أطيب تمنياته وأسرته إلى المسلمين في كندا والعالم قائلاً: "رمضان مبارك".