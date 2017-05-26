قتل مدني باكستاني، السبت، إثر قصف نفذته قوات حرس الحدود الإيرانية بقذائف هاون على الأراضي الباكستانية في منطقة بانجغور في ولاية بلوشستان الحدودية.
وذكرت صحيفة "ذا إكسبريس تريبيون" الباكستانية نقلاً عن القوات شبه العسكرية في الولاية، إن القصف الإيراني أسفر عن مقتل "كريم جان"، بعد أن استهدفت قذيفة هاون عربة كان يقودها قرب الحدود مع إيران.
وأضاف المصدر، أن قذيفة الهاون تسببت بتدمير العربة بالكامل.
وتأتي هذه الحادثة بعد شهر من مقتل 10 جنود إيرانيين، في كمين لمسلحين من تنظيم "جيش العدل"، قرب الحدود مع باكستان، جنوب شرقي البلاد، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
وذكرت الوكالة، أن الكمين وقع في منطقة "ميرجاوة"، في محافظة سيستان وبلوشستان.
وتبنى "جيش العدل" مسؤولية الهجوم على قوات حرس الحدود.
وتشهد محافظة سيستان وبلوشستان اشتباكات، من وقت لآخر، بين قوات الأمن الإيرانية وتنظيم "جيش العدل"، الذي تقول طهران إنه يتلقى دعماً من أجهزة مخابرات أجنبية، وتتهم باكستان بعدم ضبط حدودها أمام تحركاته.
وتنظيم "جيش العدل" ("جند الله" سابقاً) تأسس بدعوى "حماية حقوق السُّنة" في إيران، وينشط منذ عام 2003.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1"الجزائر تعمل على خلق بؤر التوتر وتهرّب السلاح إلينا"!
2مقتل رجلين حاولا الدفاع عن مسلمتين في أمريكا
3نقل 300 أسير فلسطيني مضرب عن الطعام إلى المستشفيات
4رئيس وزراء كندا يهنئ المسلمين بقدوم رمضان
5"داعش" يتبنى الهجوم على الأقباط في ألمنيا المصرية
Français English
الرأي
محمّد الهادي الحسني
المال للاستقلال
سلطان بركاني
صُمتُ ليوم أشدّ منه حرا
حبيب راشدين
حكومة تسيير لا شريك في التدبير
جمال لعلامي
حتى يصوم الوزراء إيمانا واحتسابا!
حسين لقرع
100 سنة إلى الوراء!
التهامي مجوري
مفهوم المرجعية في التجربتين الإيرانية والماليزية
محمد الهادي الحسني
الصوفي السلفي
أبو بكر خالد سعد الله
جامعتنا وجامعتهم.. خَيِّرُونا وخَيِّرُوهم!
عبد الرزاق قسوم
عسر الإمتحان.. على نواب البرلمان
سليم قلالة
لن نَسأل عن المليار الأول
الفيديو
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
مقتل مدني باكستاني في قصف إيراني على الحدود
الأناضول - الشروق أونلاين
قتل مدني باكستاني، السبت، إثر قصف نفذته قوات حرس الحدود الإيرانية بقذائف هاون على الأراضي الباكستانية في منطقة بانجغور في ولاية بلوشستان الحدودية.
تغطيات ذات صلة
مقتل مدني باكستاني في قصف إيراني على الحدود
الشرطة الفرنسية تفسد تظاهرة نكّاز لـ"البوركيني"
سلاح الجو المصري يواصل شن غاراته في ليبيا
رئيس وزراء كندا يهنئ المسلمين بقدوم رمضان
"داعش" يتبنى الهجوم على الأقباط في ألمنيا المصرية
وذكرت صحيفة "ذا إكسبريس تريبيون" الباكستانية نقلاً عن القوات شبه العسكرية في الولاية، إن القصف الإيراني أسفر عن مقتل "كريم جان"، بعد أن استهدفت قذيفة هاون عربة كان يقودها قرب الحدود مع إيران.
وأضاف المصدر، أن قذيفة الهاون تسببت بتدمير العربة بالكامل.
وتأتي هذه الحادثة بعد شهر من مقتل 10 جنود إيرانيين، في كمين لمسلحين من تنظيم "جيش العدل"، قرب الحدود مع باكستان، جنوب شرقي البلاد، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
وذكرت الوكالة، أن الكمين وقع في منطقة "ميرجاوة"، في محافظة سيستان وبلوشستان.
وتبنى "جيش العدل" مسؤولية الهجوم على قوات حرس الحدود.
وتشهد محافظة سيستان وبلوشستان اشتباكات، من وقت لآخر، بين قوات الأمن الإيرانية وتنظيم "جيش العدل"، الذي تقول طهران إنه يتلقى دعماً من أجهزة مخابرات أجنبية، وتتهم باكستان بعدم ضبط حدودها أمام تحركاته.
وتنظيم "جيش العدل" ("جند الله" سابقاً) تأسس بدعوى "حماية حقوق السُّنة" في إيران، وينشط منذ عام 2003.