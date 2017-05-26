مقتل مدني باكستاني في قصف إيراني على الحدود

قتل مدني باكستاني، السبت، إثر قصف نفذته قوات حرس الحدود الإيرانية بقذائف هاون على الأراضي الباكستانية في منطقة بانجغور في ولاية بلوشستان الحدودية.

وذكرت صحيفة "ذا إكسبريس تريبيون" الباكستانية نقلاً عن القوات شبه العسكرية في الولاية، إن القصف الإيراني أسفر عن مقتل "كريم جان"، بعد أن استهدفت قذيفة هاون عربة كان يقودها قرب الحدود مع إيران.

وأضاف المصدر، أن قذيفة الهاون تسببت بتدمير العربة بالكامل.

وتأتي هذه الحادثة بعد شهر من مقتل 10 جنود إيرانيين، في كمين لمسلحين من تنظيم "جيش العدل"، قرب الحدود مع باكستان، جنوب شرقي البلاد، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.

وذكرت الوكالة، أن الكمين وقع في منطقة "ميرجاوة"، في محافظة سيستان وبلوشستان.

وتبنى "جيش العدل" مسؤولية الهجوم على قوات حرس الحدود.

وتشهد محافظة سيستان وبلوشستان اشتباكات، من وقت لآخر، بين قوات الأمن الإيرانية وتنظيم "جيش العدل"، الذي تقول طهران إنه يتلقى دعماً من أجهزة مخابرات أجنبية، وتتهم باكستان بعدم ضبط حدودها أمام تحركاته.

وتنظيم "جيش العدل" ("جند الله" سابقاً) تأسس بدعوى "حماية حقوق السُّنة" في إيران، وينشط منذ عام 2003.