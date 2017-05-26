شخصيات تطالبه بكشف الحقيقة ماكرون أمام قنبلة أودان

طالبت عدة شخصيات فرنسية، السبت، الرئيس الجديد إيمانويل ماكرون بكشف الحقيقة بشأن تصفية مناضل الحزب الشيوعي الجزائري موريس أودان بعد توقيفه عام 1957.

وفي ليلة 11 إلى 12 جوان 1957 خطفت قوة من المظليين موريس أودان المناهض للاستعمار الفرنسي، دون أن يظهر له أثربعد ذلك في وقت روجت السلطات الاستعمارية لحادثة فراره من السجن.

وكان الرئيس السابق فرانسوا هولاند قد نفى هذه الفرضية، كما اعترف الجنرال بول أوساراس الذي قاد فرق المظليين في معركة الجزائر بتصفية موريس أودان.

وجاء في اعترافات له نشرها الكاتب جان شارل دينيو عام 2014 في كتابه "حقيقة موت موريس أودان" أن " موريس أودان لم يتبخر هكذا من الطبيعة بعد هروبه في جوان 1957 لكنه أعدم بقبول ورضا وتامين من السلطات السياسية".

وطالب موقعو الرسالة الجديدة خليفة فرانسوا هولاند باتخاذ خطوات جريئة حول الحقبة الاستعمارية وأن تكشف الحقائق التاريخية حول هذا الجريمة .

ويريد أصحاب هذه العريضة اجوبة على أسئلة :لماذا تمت تصفية أودان؟ من أمر بتصفيته ولأي هدف؟