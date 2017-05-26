رحبت بتعيينه على رأس الحكومة حنون: تبون محنك وبن غبريط أمل المدرسة

أشادت لويزة حنون الأمين العامة لحزب العمال، السبت، بتعيين عبد المجيد تبون على رأس الحكومة والتمسك بنورية بن غبريط على رأس وزارة التربية كونها تريد إخراج المدرسة من الرداءة.

وأكدت حنون في أول رد فعل على التغيير الحكومي، أن حزب العمال مرتاح لتعيين عبد المجيد تبون على رأس الحكومة لحنكته وتفانيه في تسيير العديد من المناصب التي تولاها على غرار والي ولاية تيزي وزو ومنصب وزير السكن .

من جهة أخرى نوهت حنون بالتمسك بنورية بن غبريط على رأس وزارة التربية، كونها "باشرت إصلاحات حقيقية ومدروسة على قطاع التربية لإخراج المدرسة من الرداءة الى المعرفة وكذا سياستها في مجال التوظيف" حسبها.