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رحبت بتعيينه على رأس الحكومة
حنون: تبون محنك وبن غبريط أمل المدرسة
أشادت لويزة حنون الأمين العامة لحزب العمال، السبت، بتعيين عبد المجيد تبون على رأس الحكومة والتمسك بنورية بن غبريط على رأس وزارة التربية كونها تريد إخراج المدرسة من الرداءة.
وأكدت حنون في أول رد فعل على التغيير الحكومي، أن حزب العمال مرتاح لتعيين عبد المجيد تبون على رأس الحكومة لحنكته وتفانيه في تسيير العديد من المناصب التي تولاها على غرار والي ولاية تيزي وزو ومنصب وزير السكن .
من جهة أخرى نوهت حنون بالتمسك بنورية بن غبريط على رأس وزارة التربية، كونها "باشرت إصلاحات حقيقية ومدروسة على قطاع التربية لإخراج المدرسة من الرداءة الى المعرفة وكذا سياستها في مجال التوظيف" حسبها.
ملاحظ2017/05/27 على 17:171
عجوزة قرنون اللهم يهديها, تتلون وتبدل رأيها حسب أهوائها ومصالحها الفاسدة كونها من صنفهم تدافع عن ردائة والفساد بأكبر النفاق وخاصة مع بن كبريت حفيدة حركي ترى في مستقبل المدرسة ارجاعه لعهد الاستعمار وتغريب ومحي الهوية في خدمة الحكومة Edouard philipe الفرنسية هي مستقبل للجزائر في نظر قرنون
الوطني - الجزائر2017/05/27 على 17:172
بن غبريط امل المدرسة بتهميش الاطارات الجزائرية والسقوط في حضن المناهج الفرنسية القديمة الممنوعة في فرنسا نفسها وكلما تكلمنا على تحسين تدريس لغة الجزائريين تكلمن عن لغتها الجدية الوحيدة في العالم"اللغة العامية"وكلما تكلمنا عن لغة العالم الانجليزية تريد التخلاط فتقول سندرس الروسية والتركية والبغالية وووو المهم ابناء الجزائريين خاصة هذا الجيل لن نتركه يتطور للاستغناء عن فرنسا والفرنسية التي تدرس ابناء من الابتدائي الى آخر الدراسات والبحوث كلها بالانجليزية..تغريببين تريدون تدمير البلاد لن يكون هذا.
Hakim - Algeria2017/05/27 على 17:273
Je suis tout à fait d'accord avec Mme Hanoune concernant Mme Benghebrit,n'en déplaise aux charlatans et des résidus du Baath dans l'école algérienne.je regrette par contre la non reconduction de Mr Lamamra ...je lui souhaite franc succès ...et Vive l'Algérie et vive son Peuple .