ليالي رمضانية بدون سيارات بوسط العاصمة

date 2017/05/27 views 1527 comments 0
author-picture

icon-writer واج

قررت مصالح ولاية الجزائر منع حركة سير المركبات وتوقفها عبر بعض طرقات بلديتي الجزائر الوسطى وباب الوادي في الفترة الليلية طيلة أيام الجمعة خلال شهر رمضان الكريم, حسبما أفاد به السبت بيان لذات الهيئة.

icon-links تغطيات ذات صلة

 وأوضح البيان الذي نشر في صفحة ولاية الجزائر عبر حسابها في الفايسبوك أن  اجراء منع حركة سير المركبات وتوقفها الذي يبدأ  من الساعة 20 و30 دقيقة الى  غاية  الساعة 02 صباحا يخص شارع ديدوش مراد بدءا من 31 إلى غاية ساحة البريد  المركزي و 01  شارع العربي بن مهيدي إلى غاية ساحة البريد المركزي ببلدية  الجزائر الوسطى .

كما يشمل الاجراء طرقات بلدية باب الوادي وذلك بدءا من شارع محمد بوبلة  (مقابل المديرية العامة للأمن الوطني) تجاه الطرق المؤدية إلى شوارع العقيد  لطفي وإبراهيم قرافة إلى غاية ساحة الساعات الثلاثة .

وذكر البيان ان إجراء المنع اتخذته مصالح الولاية بغية تسهيل حركة السير وتوفير سبل الراحة للراجلين من العائلات وكافة المواطنين بالعاصمة .

icon-tags
  • print