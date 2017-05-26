قررت مصالح ولاية الجزائر منع حركة سير المركبات وتوقفها عبر بعض طرقات بلديتي الجزائر الوسطى وباب الوادي في الفترة الليلية طيلة أيام الجمعة خلال شهر رمضان الكريم, حسبما أفاد به السبت بيان لذات الهيئة.
وأوضح البيان الذي نشر في صفحة ولاية الجزائر عبر حسابها في الفايسبوك أن اجراء منع حركة سير المركبات وتوقفها الذي يبدأ من الساعة 20 و30 دقيقة الى غاية الساعة 02 صباحا يخص شارع ديدوش مراد بدءا من 31 إلى غاية ساحة البريد المركزي و 01 شارع العربي بن مهيدي إلى غاية ساحة البريد المركزي ببلدية الجزائر الوسطى .
كما يشمل الاجراء طرقات بلدية باب الوادي وذلك بدءا من شارع محمد بوبلة (مقابل المديرية العامة للأمن الوطني) تجاه الطرق المؤدية إلى شوارع العقيد لطفي وإبراهيم قرافة إلى غاية ساحة الساعات الثلاثة .
وذكر البيان ان إجراء المنع اتخذته مصالح الولاية بغية تسهيل حركة السير وتوفير سبل الراحة للراجلين من العائلات وكافة المواطنين بالعاصمة .
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قررت مصالح ولاية الجزائر منع حركة سير المركبات وتوقفها عبر بعض طرقات بلديتي الجزائر الوسطى وباب الوادي في الفترة الليلية طيلة أيام الجمعة خلال شهر رمضان الكريم, حسبما أفاد به السبت بيان لذات الهيئة.
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وأوضح البيان الذي نشر في صفحة ولاية الجزائر عبر حسابها في الفايسبوك أن اجراء منع حركة سير المركبات وتوقفها الذي يبدأ من الساعة 20 و30 دقيقة الى غاية الساعة 02 صباحا يخص شارع ديدوش مراد بدءا من 31 إلى غاية ساحة البريد المركزي و 01 شارع العربي بن مهيدي إلى غاية ساحة البريد المركزي ببلدية الجزائر الوسطى .
كما يشمل الاجراء طرقات بلدية باب الوادي وذلك بدءا من شارع محمد بوبلة (مقابل المديرية العامة للأمن الوطني) تجاه الطرق المؤدية إلى شوارع العقيد لطفي وإبراهيم قرافة إلى غاية ساحة الساعات الثلاثة .
وذكر البيان ان إجراء المنع اتخذته مصالح الولاية بغية تسهيل حركة السير وتوفير سبل الراحة للراجلين من العائلات وكافة المواطنين بالعاصمة .