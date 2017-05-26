ينطلق"التصحيح النموذجي"، لوثائق المترشحين لامتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية، الأحد، عبر مراكز التصحيح الموزعة عبر الوطن، الذي اجتازه أكثر من 760 ألف مترشح، على أن يتم الإعلان عن النتائج في 9 جوان المقبل عبر الموقع الإلكتروني للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
ويشرع الأساتذة في تصحيح أوراق المترشحين لامتحان "السانكيام" الذي جرى في 24 ماي الماضي، في ثلاث مواد، وهي العربية، الرياضيات، الفرنسية، أين تم اعتماد "التوقيت المستمر" للتصحيح من قبل ديوان المسابقات، بالعمل بدءا من الساعة السابعة صباحا وإلى غاية الثانية زوالا، فيما تم منح الحرية كاملة لرؤساء مراكز التصحيح لاختيار التوقيت المناسب، كالعمل ليلا بعد الساعة الثامنة مساء.
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انطلاق "التصحيح النموذجي" لوثائق "السانكيام" الأحد
نشيدة. ق
صحافية بالقسم الوطني في جريدة الشروق، مهتمة بالشؤون التربوية
ينطلق"التصحيح النموذجي"، لوثائق المترشحين لامتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية، الأحد، عبر مراكز التصحيح الموزعة عبر الوطن، الذي اجتازه أكثر من 760 ألف مترشح، على أن يتم الإعلان عن النتائج في 9 جوان المقبل عبر الموقع الإلكتروني للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
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ويشرع الأساتذة في تصحيح أوراق المترشحين لامتحان "السانكيام" الذي جرى في 24 ماي الماضي، في ثلاث مواد، وهي العربية، الرياضيات، الفرنسية، أين تم اعتماد "التوقيت المستمر" للتصحيح من قبل ديوان المسابقات، بالعمل بدءا من الساعة السابعة صباحا وإلى غاية الثانية زوالا، فيما تم منح الحرية كاملة لرؤساء مراكز التصحيح لاختيار التوقيت المناسب، كالعمل ليلا بعد الساعة الثامنة مساء.