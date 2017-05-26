المعتدي ابن طبيب وحامل لجنسية كندية وفاة شاب بعد تعرضه لطعنة خنجر في البطن بباتنة

لقي الشاب، عبدو بوعون حتفه بالمستشفى الجامعي بباتنة، الجمعة، بعد أسبوعين من تعرضه لعدة طعنات وجهها إليه غريمه، قرب حي بوزوران وسط مدينة باتنة.

وكان الشاب تلقى عدة طعنات خنجر أصابت بطنه، ما حتم نقله إلى المستشفى، حيث اتضح إصابة جزء من الكبد والطحال والمرارة، إذ انتزعت هذه الأخيرة لتعرضها للتلف الكامل بواسطة عملية جراحية. وبادرت مصالح الشرطة إلى توقيف الجاني المفترض وهو ابن طبيب مشهور ومسبوق قضائيا ولديه جنسية كندية، وقد برر فعلته بظلم تعرض له من الضحية، الذي لم يمكنه من حقوقه المادية بعدما أقرضه مبلغا ماليا غير أن الضحية ظل ينكر أن يكون له دين ما، فقام بالاعتداء عليه بضربات في البطن.

ومكث الشاب عدة أيام بالمستشفى عقب خروجه من العناية المركزة قبل أن يسترجع شيئا من عافيته فغادر إلى منزله ومكث عدة أيام قبل أن تتدهور صحته من جديد ويعاد استقباله بالمستشفى فمكث أياما وفارق الحياة.

وتباشر مصالح الشرطة القضائية إجراءات طلب خبرة شرعية لتحديد سبب الوفاة لمعرفة عما إذا كانت مرتبطة بضربة الخنجر بغرض أعداد ملف تكييف جديد للقضية، حيث أودع الجاني قبل أسابيع عن تهمة الضرب والجرح العمدي فقط غير أن وفاة الضحية سترفع التكييف للضرب والجرح المفضي إلى الوفاة في حال ثبوت علاقتها بالتأثيرات الجانبية للطعنة.