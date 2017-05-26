لقي الشاب، عبدو بوعون حتفه بالمستشفى الجامعي بباتنة، الجمعة، بعد أسبوعين من تعرضه لعدة طعنات وجهها إليه غريمه، قرب حي بوزوران وسط مدينة باتنة.
وكان الشاب تلقى عدة طعنات خنجر أصابت بطنه، ما حتم نقله إلى المستشفى، حيث اتضح إصابة جزء من الكبد والطحال والمرارة، إذ انتزعت هذه الأخيرة لتعرضها للتلف الكامل بواسطة عملية جراحية. وبادرت مصالح الشرطة إلى توقيف الجاني المفترض وهو ابن طبيب مشهور ومسبوق قضائيا ولديه جنسية كندية، وقد برر فعلته بظلم تعرض له من الضحية، الذي لم يمكنه من حقوقه المادية بعدما أقرضه مبلغا ماليا غير أن الضحية ظل ينكر أن يكون له دين ما، فقام بالاعتداء عليه بضربات في البطن.
ومكث الشاب عدة أيام بالمستشفى عقب خروجه من العناية المركزة قبل أن يسترجع شيئا من عافيته فغادر إلى منزله ومكث عدة أيام قبل أن تتدهور صحته من جديد ويعاد استقباله بالمستشفى فمكث أياما وفارق الحياة.
وتباشر مصالح الشرطة القضائية إجراءات طلب خبرة شرعية لتحديد سبب الوفاة لمعرفة عما إذا كانت مرتبطة بضربة الخنجر بغرض أعداد ملف تكييف جديد للقضية، حيث أودع الجاني قبل أسابيع عن تهمة الضرب والجرح العمدي فقط غير أن وفاة الضحية سترفع التكييف للضرب والجرح المفضي إلى الوفاة في حال ثبوت علاقتها بالتأثيرات الجانبية للطعنة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1خنق طفل حتى الموت وطعنه خلال نومه بين شقيقيه بمعسكر
2رجل يستغل ابنه القاصر لترويج أوراق نقدية مزورة
3بيانات المواطنين البيومترية مهددة بالتلف
4ليالي رمضانية بدون سيارات بوسط العاصمة
5إضراب عمال البلديات يغرق بجاية في النفايات
Français English
الرأي
محمد حمادي
مِحنةُ القُفّة؟!
محمّد الهادي الحسني
المال للاستقلال
سلطان بركاني
صُمتُ ليوم أشدّ منه حرا
حبيب راشدين
حكومة تسيير لا شريك في التدبير
جمال لعلامي
حتى يصوم الوزراء إيمانا واحتسابا!
حسين لقرع
100 سنة إلى الوراء!
التهامي مجوري
مفهوم المرجعية في التجربتين الإيرانية والماليزية
محمد الهادي الحسني
الصوفي السلفي
أبو بكر خالد سعد الله
جامعتنا وجامعتهم.. خَيِّرُونا وخَيِّرُوهم!
عبد الرزاق قسوم
عسر الإمتحان.. على نواب البرلمان
الفيديو
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
المعتدي ابن طبيب وحامل لجنسية كندية
وفاة شاب بعد تعرضه لطعنة خنجر في البطن بباتنة
طاهر حليسي
مراسل صحافي ومدير مكتب الشروق بولاية باتنة
لقي الشاب، عبدو بوعون حتفه بالمستشفى الجامعي بباتنة، الجمعة، بعد أسبوعين من تعرضه لعدة طعنات وجهها إليه غريمه، قرب حي بوزوران وسط مدينة باتنة.
تغطيات ذات صلة
وفاة شاب بعد تعرضه لطعنة خنجر في البطن بباتنة
الجاني تسلٌّق جدارا عاليا جدا ولم يترك أثرا بالمنزل
رجل يستغل ابنه القاصر لترويج أوراق نقدية مزورة
ليالي رمضانية بدون سيارات بوسط العاصمة
توقيف ثلاثة إرهابيين بتمنراست
وكان الشاب تلقى عدة طعنات خنجر أصابت بطنه، ما حتم نقله إلى المستشفى، حيث اتضح إصابة جزء من الكبد والطحال والمرارة، إذ انتزعت هذه الأخيرة لتعرضها للتلف الكامل بواسطة عملية جراحية. وبادرت مصالح الشرطة إلى توقيف الجاني المفترض وهو ابن طبيب مشهور ومسبوق قضائيا ولديه جنسية كندية، وقد برر فعلته بظلم تعرض له من الضحية، الذي لم يمكنه من حقوقه المادية بعدما أقرضه مبلغا ماليا غير أن الضحية ظل ينكر أن يكون له دين ما، فقام بالاعتداء عليه بضربات في البطن.
ومكث الشاب عدة أيام بالمستشفى عقب خروجه من العناية المركزة قبل أن يسترجع شيئا من عافيته فغادر إلى منزله ومكث عدة أيام قبل أن تتدهور صحته من جديد ويعاد استقباله بالمستشفى فمكث أياما وفارق الحياة.
وتباشر مصالح الشرطة القضائية إجراءات طلب خبرة شرعية لتحديد سبب الوفاة لمعرفة عما إذا كانت مرتبطة بضربة الخنجر بغرض أعداد ملف تكييف جديد للقضية، حيث أودع الجاني قبل أسابيع عن تهمة الضرب والجرح العمدي فقط غير أن وفاة الضحية سترفع التكييف للضرب والجرح المفضي إلى الوفاة في حال ثبوت علاقتها بالتأثيرات الجانبية للطعنة.