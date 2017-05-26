تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، لأمن ولاية مستغانم أمس، من فك لغز جريمة قتل بشعة راح ضحيتها منذ أسبوع شاب يبلغ من العمر21 عاما، بعدما عمد الجناة إلى دهسه بواسطة سيارة فضلا عن استعمال أسلحة بيضاء في قتله، حيث أوقفت الفرقة الجنائية للشرطة القضائية ستة شبان تتراوح أعمارهم ما بين 19 و21 عاما، من بينهم شقيقان.
وأفاد مصدر أمني لـ"الشروق"، أن عناصر الشرطة القضائية، عثروا على جثة الضحية ملقاة على الرصيف في حي "ريزانفيل" بمستغانم بالقرب من مركبة مرقمة بترقيم ولاية مستغانم، لينقل الضحية على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية لتلقي الإسعافات الأولية، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد مرور ساعتين من الزمن في حدود الساعة الواحدة صباحا، متأثرا بإصاباته على مستوى الرأس و الرقبة. وبينت التحقيقات التي باشرتها الشرطة، أن الضحية تعرض إلى اعتداء من طرف ستّة أشخاص باستعمال مركبة وأسلحة بيضاء، من بينهم الشقيقان اللذان قاما بتخطيط وتنفيذ الجريمة تصفية لحسابات قديمة.
تجدر الإشارة، إلى أن وكيل الجمهورية لمحكمة مستغانم، أمر بإيداع خمسة متهمين الحبس المؤقت بتهمة تكوين جمعية أشرار والقتل العمدي، فيما أفرج عن السادس.
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الجناة ستة.. بينهم شقيقان
فك لغز جريمة قتل شاب دهسا بمستغانم
العربي بن زيدان
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، لأمن ولاية مستغانم أمس، من فك لغز جريمة قتل بشعة راح ضحيتها منذ أسبوع شاب يبلغ من العمر21 عاما، بعدما عمد الجناة إلى دهسه بواسطة سيارة فضلا عن استعمال أسلحة بيضاء في قتله، حيث أوقفت الفرقة الجنائية للشرطة القضائية ستة شبان تتراوح أعمارهم ما بين 19 و21 عاما، من بينهم شقيقان.
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وأفاد مصدر أمني لـ"الشروق"، أن عناصر الشرطة القضائية، عثروا على جثة الضحية ملقاة على الرصيف في حي "ريزانفيل" بمستغانم بالقرب من مركبة مرقمة بترقيم ولاية مستغانم، لينقل الضحية على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية لتلقي الإسعافات الأولية، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد مرور ساعتين من الزمن في حدود الساعة الواحدة صباحا، متأثرا بإصاباته على مستوى الرأس و الرقبة. وبينت التحقيقات التي باشرتها الشرطة، أن الضحية تعرض إلى اعتداء من طرف ستّة أشخاص باستعمال مركبة وأسلحة بيضاء، من بينهم الشقيقان اللذان قاما بتخطيط وتنفيذ الجريمة تصفية لحسابات قديمة.
تجدر الإشارة، إلى أن وكيل الجمهورية لمحكمة مستغانم، أمر بإيداع خمسة متهمين الحبس المؤقت بتهمة تكوين جمعية أشرار والقتل العمدي، فيما أفرج عن السادس.