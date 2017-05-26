تفاجأت طبيبة كندية اعتنقت الإسلام زوال الجمعة، بجامع الأمير عبد القادر بقسنينة، واختارت لنفسها اسم ليلى، بتهاطل الدعوات عليها من المصليات، كل منهن تريد أن تكون هذه الكندية ضيفة في بيتها على مائدة الإفطار.
ولكن أهل الكندية المتزوجة من جزائري، اعتذروا لأن تلبية دعوات الأهل مستحيلة على كثرتها، فما بالك ببقية الناس، ومع ذلك تسلمت هذه الكندية الكثير من الحلوى والأطعمة بطريقة تلقائية من أيدي رائدات جامع الأمير عبد القادر.
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دعوات بالجملة لكندية اعتنقت الإسلام
ب.ع
تفاجأت طبيبة كندية اعتنقت الإسلام زوال الجمعة، بجامع الأمير عبد القادر بقسنينة، واختارت لنفسها اسم ليلى، بتهاطل الدعوات عليها من المصليات، كل منهن تريد أن تكون هذه الكندية ضيفة في بيتها على مائدة الإفطار.
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ولكن أهل الكندية المتزوجة من جزائري، اعتذروا لأن تلبية دعوات الأهل مستحيلة على كثرتها، فما بالك ببقية الناس، ومع ذلك تسلمت هذه الكندية الكثير من الحلوى والأطعمة بطريقة تلقائية من أيدي رائدات جامع الأمير عبد القادر.