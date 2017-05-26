أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأحد، أن الهند أبلغتها برصد ثلاث حالات إصابة بفيروس "زيكا"، المرتبط بتشوهات في الأجنّة.
وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أن وزارة الصحة في الهند، أكدت أن حالات الإصابة تم رصدها في ولاية "غوجارات"، شمال غربي البلاد.
وقالت إن هذه الحالات "تشير إلى مستوى منخفض من انتشار فيروس زيكا" في الهند.
وحذرت منظمة الصحة من احتمال حدوث المزيد من الإصابات في المستقبل.
ودعت السلطات إلى تشديد إجراءات رصد الأعراض المماثلة لتلك التي يسببها فيروس زيكا.
واكتشف "زيكا" لأول مرة في 1947، لدى القردة التي تعيش في غابات أوغندا، وبعد فترة طويلة عثر على الفيروس من جديد في البرازيل في 2016.
وتتضمن أعراض الإصابة بالفيروس؛ الحمى، واحمرار العين، والتقيؤ، والطفح الجلدي، وآلام الرأس والعضلات والمفاصل، ولا يوجد علاج نهائي أو مصل وقائي من الفيروس، ويهدد بشكل خاص الحوامل، ويعتقد أنه السبب في ارتفاع حالات صغر حجم الرأس بين المواليد الجدد في البرازيل.
ولا يوجد حاليًا لقاح أو عقار يقضي على الفيروس "زيكا"، والطريق الوحيد هو تجنب لسعات البعوض الذي ينقل المرض، بحسب منظمة الصحة العالمية التي حذرت من انتشار زيكا "بشكل كبير جدًا" في معظم دول الأمريكيتين.
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منظمة الصحة العالمية
رصد 3 حالات إصابة بفيروس زيكا في الهند
وكالات
أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأحد، أن الهند أبلغتها برصد ثلاث حالات إصابة بفيروس "زيكا"، المرتبط بتشوهات في الأجنّة.
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وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أن وزارة الصحة في الهند، أكدت أن حالات الإصابة تم رصدها في ولاية "غوجارات"، شمال غربي البلاد.
وقالت إن هذه الحالات "تشير إلى مستوى منخفض من انتشار فيروس زيكا" في الهند.
وحذرت منظمة الصحة من احتمال حدوث المزيد من الإصابات في المستقبل.
ودعت السلطات إلى تشديد إجراءات رصد الأعراض المماثلة لتلك التي يسببها فيروس زيكا.
واكتشف "زيكا" لأول مرة في 1947، لدى القردة التي تعيش في غابات أوغندا، وبعد فترة طويلة عثر على الفيروس من جديد في البرازيل في 2016.
وتتضمن أعراض الإصابة بالفيروس؛ الحمى، واحمرار العين، والتقيؤ، والطفح الجلدي، وآلام الرأس والعضلات والمفاصل، ولا يوجد علاج نهائي أو مصل وقائي من الفيروس، ويهدد بشكل خاص الحوامل، ويعتقد أنه السبب في ارتفاع حالات صغر حجم الرأس بين المواليد الجدد في البرازيل.
ولا يوجد حاليًا لقاح أو عقار يقضي على الفيروس "زيكا"، والطريق الوحيد هو تجنب لسعات البعوض الذي ينقل المرض، بحسب منظمة الصحة العالمية التي حذرت من انتشار زيكا "بشكل كبير جدًا" في معظم دول الأمريكيتين.