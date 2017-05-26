واشنطن تتهمه باغتيال السفير كريستوفر ستيفنز تنظيم أنصار الشريعة في ليبيا يقول إنه حل نفسه

أعلن تنظيم "أنصار الشريعة" المتشدد في ليبيا في بيان أصدره السبت حل نفسه رسميا.

وقال التنظيم المرتبط بتنظيم القاعدة في البيان "نعلن للأمة والمجاهدين عامة وأهلنا في ليبيا خاصة عن حل جماعة أنصار الشريعة بليبيا رسميا".

وخاض التنظيم، الذي تتهمه الولايات المتحدة بأنه وراء هجوم بنغازي عام 2012 الذي قتل فيه السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز، حربا ضد قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر المتمركزة بشرق ليبيا.

وقال التنظيم إنه اتخذ قراره "بعد هذه المسيرة الحافلة والتضحيات التي قدمت فيها أنصار الشريعة جل قادتها وكوادرها".

وتدور اشتباكات منذ أواخر العام الماضي بين قوات متحالفة مع الجيش الوطني الليبي ومعارضين متحالفين مع حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة.

ودعا بيان التنظيم القوى الثورية ومجالس الشورى في بنغازي إلى الاتحاد من أجل تشكيل جبهة موحدة.