سجلت مصالح الحماية المدنية أكثر من 16 قتيلا في حوادث مرور متفرقة خلال 24 ساعة الماضية، من جانبها سجلت مصالح الدرك الوطني أيضا عديد الحوادث والتي أسفرت عن 9 وفيات.
وكشف الرائد في الدرك الوطني، أحمد بن شارف، للقناة الأولى للإذاعة، "أن مصالح الدرك الوطني سجلت 39 حادث مرور والتي أسفرت عن وفاة 9 أشخاص وإصابة 59 شخص آخر بجروح متفاوتة الخطورة".
وسجلت أكثر هذه الحوادث، في كل من ولاية بشار، غرداية، تيزي وزو والجزائر العاصمة بمعدل ثلاثة حوادث في كل ولاية.
وعن أسباب هذه الحوادث أرجعها المتحدث إلى العامل البشري، "حيث تسبب السائقون في 32 حادث منها 13 حادث بسبب السرعة المفرطة و8 حوادث بسبب التجاوزات الخطيرة، كما تسبب المارة في 4 حوادث، أما حالة المركبات فقد تسببت في 3 حوادث".
وأشار بن شارف إلى حادث المرور الذي وقع، السبت بولاية جيجل على مستوى مفترق الطرق بالطريق الوطني رقم 43 الرابط بين ميلية وولاية جيجل وقسنطينة والذي أودا بحياة 4 أشخاص وجرح شخص واحد.
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إرهاب الطرقات يقتل 16 شخصا في يوم واحد
الشروق أون لاين
سجلت مصالح الحماية المدنية أكثر من 16 قتيلا في حوادث مرور متفرقة خلال 24 ساعة الماضية، من جانبها سجلت مصالح الدرك الوطني أيضا عديد الحوادث والتي أسفرت عن 9 وفيات.
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وكشف الرائد في الدرك الوطني، أحمد بن شارف، للقناة الأولى للإذاعة، "أن مصالح الدرك الوطني سجلت 39 حادث مرور والتي أسفرت عن وفاة 9 أشخاص وإصابة 59 شخص آخر بجروح متفاوتة الخطورة".
وسجلت أكثر هذه الحوادث، في كل من ولاية بشار، غرداية، تيزي وزو والجزائر العاصمة بمعدل ثلاثة حوادث في كل ولاية.
وعن أسباب هذه الحوادث أرجعها المتحدث إلى العامل البشري، "حيث تسبب السائقون في 32 حادث منها 13 حادث بسبب السرعة المفرطة و8 حوادث بسبب التجاوزات الخطيرة، كما تسبب المارة في 4 حوادث، أما حالة المركبات فقد تسببت في 3 حوادث".
وأشار بن شارف إلى حادث المرور الذي وقع، السبت بولاية جيجل على مستوى مفترق الطرق بالطريق الوطني رقم 43 الرابط بين ميلية وولاية جيجل وقسنطينة والذي أودا بحياة 4 أشخاص وجرح شخص واحد.