حسب حصيلة الدرك والحماية المدنية

إرهاب الطرقات يقتل 16 شخصا في يوم واحد

date 2017/05/28 views 578 comments 0
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icon-writer الشروق أون لاين

سجلت مصالح الحماية المدنية أكثر من 16 قتيلا في حوادث مرور متفرقة خلال 24 ساعة الماضية، من جانبها سجلت مصالح الدرك الوطني أيضا عديد الحوادث والتي أسفرت عن 9 وفيات.

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وكشف الرائد في الدرك الوطني، أحمد بن شارف، للقناة الأولى للإذاعة، "أن مصالح الدرك الوطني سجلت 39 حادث مرور والتي أسفرت عن وفاة 9 أشخاص وإصابة 59 شخص آخر بجروح متفاوتة الخطورة".

وسجلت أكثر هذه الحوادث، في كل من ولاية بشار، غرداية، تيزي وزو والجزائر العاصمة بمعدل ثلاثة حوادث في كل ولاية.

وعن أسباب هذه الحوادث أرجعها المتحدث إلى العامل البشري، "حيث تسبب السائقون في 32 حادث منها 13 حادث بسبب السرعة المفرطة و8 حوادث بسبب التجاوزات الخطيرة، كما تسبب المارة في 4 حوادث، أما حالة المركبات فقد تسببت في 3 حوادث".

وأشار بن شارف إلى حادث المرور الذي وقع، السبت بولاية جيجل على مستوى مفترق الطرق بالطريق الوطني رقم 43 الرابط بين ميلية وولاية جيجل وقسنطينة والذي أودا بحياة 4 أشخاص وجرح شخص واحد.

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